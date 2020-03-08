Serik Belediyespor, 52 Orduspor’u 2-0’la geçti

TFF 3. Lig 1. grup mücadelesinde Serik Belediyespor sahasında 52 Orduspor'u 20 mağlup etti.

3. Lig 1. grup mücadelesi 27. haftada sahasında 52 Orduspor'u ağırlayan Serik Belediyespor maça hızlı başladı. 6. dakikada Atakan Cangöz''ün attığı golle ilk yarıyı 10 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Antalya temsilcisi 66. dakikada Cenk Şen ile farkı ikiye çıkardı. 20

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 54'e yükselterek maç eksiğine rağmen averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Konuk ekip ise 32 puanda kaldı.

İki takımın mücadelesi öncesi taraftarlara Türk bayrakları dağıtıldı, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla da bayan seyirciler maçı ücretsiz olarak mücadeleyi izledi.

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