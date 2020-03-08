Serik Belediyespor - 52 Orduspor FK: 2-0

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Çağrı Yıldırım, Harun Pekyürek

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun Taner, Alican (Dk. 78 Güven), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk. 78 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk. 85 Batuhan), Abdulsamet

52 ORDUSPOR FK: Candu Kemal, Gürkan, Ömer, Adem, Göksu, Uğur, Murat (Dk. 70 Burak), Yasin (Dk. 23 Sergen), Kubilay (Dk. 63 Ahmet), Altan

GOLLER: Dk. 7 Atakan, Dk. 67 Cenk (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Sinan (Serik Belediyespor) Murat, Ömer (52 Orduspor FK)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.7'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Erdi'nin soldan ortasında topla buluşan Alican ceza sahası içerisinde Atakan'ın önüne topu bıraktı. Atakan'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Serik Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

67'nci dakikada kaptan Sinan'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında topla buluşan Cenk'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmayı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.

Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih İnceyavuz da izledi. Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 54'e çıkartırken, maç eksiği ve averajla liderliğini sürdürdü.

Serik Belediyespor önümüzdeki hafta evinde Düzcespor ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-03-08 17:13:05



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