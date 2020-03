Panik atak kontrolü için 10 altın kural Uz. Dr. Zafer Oka: "Yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatın"

Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nden Uz. Dr. Zafer Oka, "Panik atağın bir zihin durumu olduğunu idrak edin, yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatın. Atak sırasında gözlerinizi kapatmak yerine bir yere odaklanın, nefes hızınızı düşürmeye çalışın" dedi.

Panik atak veya panik bozukluk, toplumda son yıllarda sıkça görülüyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Zafer Oka, panik atak bozukluğu ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Kişinin günlük yaşamında, görünürde herhangi bir tehlike yokken bir anda kalp çarpıntısı, göğüste huzursuzluk, nefes alamama ve soluğu yetmiyormuş hissi, kaslarda gerginlik, ateş basması, soğuk terleme, titreme, baş dönmesi, mide bulantısı, kontrolünü kaybetme ve fenalaşma hissi yaşayabildiğini ifade eden Oka, "Her an bir şey olacakmış gibi ortaya çıkan bu çok yoğun korku ve kaygı hali; kalp krizi, felç, boğulma, çıldırma ve ölümün habercisi gibi algılanabilir. Birçok bedensel belirti ile birlikte yoğun korku ve kaygının yaşandığı bu durum, panik atak olarak adlandırılmaktadır. Panik atak, bedende var olan koruyucu sistemin bilinçli ya da bilinç dışı bir tetikleyici ile harekete geçmesidir" diye belirtti.



"Panik bozukluk tedavi gerektirir"

Her insanın yaşamının bir döneminde panik atak geçirebileceğini ifade eden Oka, "Ancak bu durum tekrarladığı, sıklıkla ortaya çıktığı ve panik atak korkusu ile kişinin günlük yaşam alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldığı durumlarda panik bozukluk halini alır. Kişi atak yaşamamak için hayat şeklini ve işlevselliğini değiştirmek zorunda kalabilir. Panik bozukluk psikiyatrik tedavi gerektiren bir durumdur. Bu gruptaki hastalar; şeker düşmesi atakları, tiroit hormonu fazlalığı başta olmak üzere hormonal hastalıklar, mitral kapak sarkması ve diğer kalp hastalıkları ile akciğer ya da nörolojik rahatsızlıklar açısından değerlendirilir. Bir neden bulunamadığında da psikiyatriye yönlendirilir" şeklinde konuştu.



"Olumlu gelişmelerden sonra da oluşabilir"

Oka, panik atağın ani kayıplar, kazalar, boşanmalar gibi stresli dönemler ile terfi alma, evlenme, bebek sahibi olma gibi yaşamı olumlu yönde etkileyen hayat değişikliklerinden sonra da tetiklenebildiğini aktardı. Oka, "Eğer tekrarlayan panik atak yaşanıyor ve tekrarlanacağı endişesiyle yoğun bir beklenti kaygısı içine giriliyorsa, hayatın işleyişi bozulmaya başlamışsa ve yaşanılanlar bedensel değişiklikler ile açıklanamıyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır. Panik atak krizlerini tetikleyici ruhsal ve fiziksel durumlar, sigara, madde ve alkol bağımlılığı gibi sorunlar göz önüne alınarak kişi için en uygun ilaç tedavisi ve terapi yöntem belirlenmektedir. Tedavi, panik bozukluğun nedenini kişi ile birlikte ortaya çıkarır ve hastanın eski sosyal yaşantısına kavuşması için ona destek olur" dedi.

Oka, panik atak sorununa karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Panik atağın bir zihin durumu olduğunu idrak edin, yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatın, panik atak geçiren başka kişiler ile tanışın, panik atak geçirdiğiniz yerlerden kaçmayın, atak sırasında gözlerinizi kapatmak yerine bir yere odaklanın, nefes hızınızı düşürmeye çalışın, spor yapın, uyku düzeninize dikkat edin, düzenli bir beslenme programı uygulayın, yarını düşünmeden, gününüzü en iyi şekilde yaşamaya odaklanın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.