Antalya'da, deve ve boğa güreşlerinin geliri eğitime



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesinde, geliri ortaokul yararına bağışlanmak üzere deve ve boğa güreşleri yapıldı. Seyirciler, mevsimin son deve güreşlerinden birini izlerken, ilçede ilk kez boğa güreşine de şahit oldu.

Demre'nin Köşkerler Mahallesi'nde eğitim yapılan Köşkerler Pilot Şehit Üsteğmen Hüseyin Topkaya Ortaokulu yararına, deve ve boğa güreşleri düzenlendi. Köşkerler Güreş Sahası'ndaki güreşler için Antalya, İzmir, Muğla, Denizli ve Aydın'dan 60 deve ve 6 boğa getirildi. Güreşleri Demre Belediye Başkan Vekili Önder Özkal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Finike Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanlarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 5 bin kişi izledi. Birinciliğin olmadığı güreşlerde, sadece folklorik güreşler yapıldı. Boğa güreşlerinde ise 2 boğadan 1'i alandan kaçıncaya kadar güreşler devam etti. İlk kez düzenlenen boğa güreşleri, Demrelilerin ilgisini çekti.

DEVE SUCUĞU SATILDI

Güreşler, 'daylak' adı verilen genç develerin güreşiyle başladı. Bazı develer, sıcak nedeniyle zor güreştirildi. Bazı ünlü develerin güreşmesi için deve sahipleri ve görevliler çaba harcadı. Bu develer, güreşi bırakarak, kaçmaya başladı. Güreşlerde develer, en çok 'boyun kilidi' oyunu ile rakibini bağladı. İdlib şehitleri nedeniyle güreşlerde davul zurna çalınmadı. İçeride develer, güreşirken, dışarıda ise deve sucuğu satıldı.

Deve güreşlerinin sonunda ünlü develer arasında kupa güreşleri yapıldı. Demre Kaymakamlığı Kupası'nda Denizli'den 'Kamil Baba' adlı deveyle Muğla'dan 'Özkasap' adlı develer, Demre Belediye Başkanlığı Kupası'nda Denizli'den 'Efsane Bıçak' ile Aydın'dan 'Arslan' adlı develer karşı karşıya geldi. Ziraat Odası Kupası'nda Kumluca'dan 'Arslan Bey' ile Aydın'dan 'Toprak Efe', Deveciler Derneği Kupası'nda da Demre'den 'Alptuğ Paşa' ile Denizli'den 'Selin' adlı develer karşı karşıya geldi. Kupa güreşlerine katılan deve sahiplerine birer kupa verildi.

Güreşleri düzenleyen Köşkerler Şehit Pilot Üsteğmen Hüseyin Topkaya Ortaokulu Müdürü Kazım Benli, "Deve güreşleri yöremizin yaşayan bir Yörük kültürüdür. Biz de bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bugün başka yörelerde ünlü olan boğa güreşlerini, ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Burada hem halkımıza bir seyir sunmak hem de okulumuza destek sağlıyoruz" dedi.

Develeriyle Kumluca'dan güreşlere katılan Kemal Özer, "Bugün burada çok güzel deve güreşleri oluyor. Seyircimiz kalabalık, havamız güzel. Bu kültürü gelecek yıllara aktarabilirsek ne mutlu bize. Buradan sağlanan gelirle de eğitime katkı sağlanacak. Bu işlere vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Güreşleri izleyen ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Alptuğ Sarıca da "Deve güreşlerini çok seviyorum. Bunun bir kültür olduğunu biliyorum. Mümkün olduğunca deve güreşlerine gelmeye çalışıyorum. İzliyorum ve çok seviyorum" dedi.

İlk kez deve güreşi izleyen Zülay Siviş de "Çok güzel bir kültür. Bundan sonra da herhalde bütün güreşlere gelirim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-03-09 11:05:42



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