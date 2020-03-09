Kadın Hentbol Takımı Görele’den mutlu döndü

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, deplasmanda oynadığı Görele maçını 3537 kazanırken Paşanın meleklerinde Kübra Sarıkaya ve Cansu Akalın ikilisi 23 gol atarak maça damgalarını vurdu.

Muratpaşa, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 17’nci hafta maçında deplasmanda Giresun temsilcisi Görele Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Görele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz yönetirken Muratpaşa’da maça damga vuran isimler Kübra Sarıkaya ve Cansu Akalın oldu.

Karşılaşmada ilk yarıyı 1420 önde tamamlayan Muratpaşa, sahadan 3537 galip ayrılırken Kübra Sarıkaya, 12 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Paşanın meleklerinde Cansu Akalın da 11 golle maçın yıldız isimleri arasında yer aldı. Muratpaşa, bu galibiyetin ardından ligde puanını 20’ye yükseltirken 4’üncü sıradaki yerini korudu. Paşanın melekleri, playoff eşleşmeleri öncesinde ligde son maçını 1 Nisan’da lider Kastamonu Belediyesi’yle oynayacak.



Milli takımda 6 sporcu

Diğer yandan, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda’yla karşılaşacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın açıklanan aday kadrosuna Muratpaşa’dan 6 oyuncu çağırıldı. 23 kişilik aday kadroda en fazla sporcusu olan kulüp olan Muratpaşa’dan, milli takım kafilesinde kaleciler Merve Durdu, Öznur Özdemir ile Döne Gül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Kübra Sarıkaya, Cansu Akalın yer alıyor.

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemelerinde 6’ncı grupta mücadele eden A Milli kadın hentbol takımı, İzlanda’ya oynayacağı maçlar için 17 Mart’ta Antalya’da kampa girecek. Milliler, 24 Mart Salı günü hazırlıklarının tamamlayıp, İzlanda ile oynayacağı eleme grubu 3’üncü maçı için bu ülkeye gidecek. Milliler, eleme grubundaki 4’üncü maçında bu kez İzlanda’yı konuk edecek. Mücadele 29 Mart Pazar günü Amasya Spor Salonunda oynanacak.

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