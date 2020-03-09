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(Görüntülü) Antalya'da deve ve boğalar eğitim için güreşti 

DHA

(Görüntülü) Antalya'da deve ve boğalar eğitim için güreşti 


Antalya'da deve ve boğalar eğitim için güreşti 
ANTALYA'nın Demre ilçesinde geliri bir ortaokul yararına bağışlanmak üzere deve ve boğa güreşleri yapıldı. Seyirciler mevsimin son deve güreşlerinden birini izlerken, ilçede ilk kez boğa güreşine de şahit oldu.
Demre'nin Köşkerler Mahallesi'nde eğitim öğretim yapan Köşkerler Pilot Şehit Üsteğmen Hüseyin Topkaya Ortaokulu yararına deve ve boğa güreşleri düzenlendi. Köşkerler Güreş Sahası'nda düzenlenen güreşlere Antalya, İzmir, Muğla, Denizli ve Aydın'dan 60 deve ve 6 boğa katıldı. Güreşleri, Demre Belediye Başkan Vekili Önder Özkal, Demre İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanlarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 5 bin kişi izledi. Birinciliğin olmadığı güreşlerde, sadece folklorik güreşler yapıldı. Boğa güreşlerinde ise iki boğadan biri alandan kaçıncaya kadar güreşler devam etti. İlk kez düzenlenen boğa güreşleri, Demrelilerin ilgisini çekti.
Güreşler, önce 'daylak' adı verilen genç develerin güreşiyle başladı. Yazı andıran bir havada yapılan güreşlerde bazı develer, sıcak nedeniyle güreşmek istemedi. Bazı ünlü develerin güreşmesi için deve sahipleri ve görevliler büyük çaba harcadı. Ancak güreşe başlayan develer, güreşi bırakarak kaçmaya başladı. Güreşlerde develer en çok boyun kilidi oyunu ile rakibini bağladı. Bazı güreşlerde iki deve de güreşmek isteyince, ortaya ilginç güreşler çıktı. Boyun kilidiyle birbirine yere yatıran develeri görevliler zor ayırdı. Bir ara tüm izleyiciler 10. Yıl Marşı eşliğinde ayağa kalkarak şehitler için alkış yaptı. İdlib şehitleri nedeniyle, güreşlerde davul zurna çalınmadı. İçeride develer güreşirken, dışarıda ise deve sucuğu satıldı.
Deve güreşlerinin sonunda ünlü develer arasında kupa güreşleri yapıldı. Demre Kaymakamlığı Kupası'nda Denizli'den 'Kamil Baba' adlı deveyle Muğla'dan 'Özkasap' adlı develer, Demre Belediye Başkanlığı Kupası'nda Denizli'den 'Efsane Bıçak' ile Aydın'dan 'Arslan' adlı develer karşı karşıya geldi. Ziraat Odası Kupası'nda Kumluca'dan 'Arslan Bey' ile Aydın'dan 'Toprak Efe', Deveciler Derneği Kupası'nda da Demre'den 'Alptuğ Paşa' ile Denizli'den 'Selin' adlı develer karşı karşıya geldi. Kupa güreşlerine katılan deve sahiplerine birer kupa verildi.
Güreşleri düzenleyen Köşkerler Şehit Pilot Üsteğmen Hüseyin Topkaya Ortaokulu Müdürü Kazım Benli, "Deve güreşleri yöremizin yaşayan bir Yörük kültürüdür. Biz de bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bugün başka yörelerde ünlü olan boğa güreşlerini, ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Burada hem halkımıza bir seyir sunmak, hem de okulumuza destek sağlıyoruz" dedi. 
Develeriyle Kumluca'dan güreşlere katılan Kemal Özer, "Bugün burada çok güzel deve güreşleri oluyor. Seyircimiz kalabalık, havamız güzel. Bu kültürü gelecek yıllara aktarabilirsek ne mutlu bize. Buradan sağlanan gelirle de eğitime katkı sağlanacak. Bu işlere vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Güreşleri izleyen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Alptuğ Sarıca, "Deve güreşlerini çok seviyorum. Bunun bir kültür olduğunu biliyorum. Mümkün olduğunca deve güreşlerine gelmeye çalışıyorum. İzliyorum ve çok seviyorum" dedi.
İlk kez deve güreşi izleyen Zülay Siviş de "İlk kez deve güreşi seyrediyorum. Çok güzel bir kültür. Bundan sonra da herhalde bütün güreşlere gelirim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-09 11:18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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