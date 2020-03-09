Konyaaltı’nda 8 Mart’a özel “Yapabilirsin” belgesel gösterimi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gazeteciyazar Tuluhan Tekelioğlu’nun Türkiye’nin çeşitli yörelerinde zorluklara rağmen başarılı olmuş kadınların hikâyesinin anlatıldığı “Yapabilirsin” belgeselini Antalyalılarla buluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Yapabilirsin” belgesel gösterimini çok sayıda vatandaş izledi. Belgesel gösterimi öncesinde konuşan Başkan Semih Esen, konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir kutlama olmadığını belirterek başladı. Başkan Esen, “8 Mart yıllar önce kadınların hiç hak etmedikleri bir mağduriyeti, katliamı, yaşadıkları için kadınlara atfedilmiştir. Bunun bilincinde olarak bugünü idrak ediyoruz. Tüm kadınlara geçmişten bugüne uğradıkları ve hiç hak etmedikleri, haksızlıkları yaşamadıkları bir ömür diliyorum. Dünya yüzeyinde yaşamış 100 milyarın üzerindeki insan medeniyeti bugün geldiği durumu, kadınlara borçludur. Benim ailemde de kadınlar sayıca daha fazladır. Hayatımda güzel olan ne varsa yüzde 99’u kadınlardan ibaret. Dilerim kadınlar; hiçbir zaman hiç hak etmedikleri, cezalardan, davranışlardan arınmış tertemiz huzurlu bir hayat yaşarlar. Bugünün nedenle önemli bir gün olduğunu hatırlamamız yetmez. Dileriz her gün ne kadar önemli olduklarının bilincinde olan insanlarla karşılaşırlar ve öyle bir toplum da yaşarlar” dedi.



Belgesel büyük beğeni topladı

Daha sonra ise Tuluhan Tekelioğlu’nun ‘Yapabilirsin’ belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde engellemeler ve zorluklara rağmen başarılı olmuş kadınların hikayesinin anlatıldığı belgesel, büyük bir beğeni topladı. Gösterinin ardından alkışlarla sahneye çıkan Tuluhan Tekelioğlu, belgeseli çektikleri kadınlarla çok iyi bir dost olduklarını söyleyerek, “Bu belgeseli çok zor şartlar altında çektik. Bazen çekim yapmamıza izin vermediler. İzin almakta zorlandık. Ama sonunda güzel işler başardık. Belgesel gösteriminden sonra hikayemizin anlatıldığı Adıyaman’a ritim atölyeleri kuruldu. Öğrencilerimize burs imkanı sağladık. Kadınlarımız için 100 bin bira fon sağlandı. Bir filmin değiştirici etkisini gördük. İyi ki işsiz bırakılmışım ve bu belgeseli çekmişim. Çünkü bu yolculuk bana çok şey kattı. Biri gelsin bizi kurtarsın diye bekliyoruz. Öyle bir dünya yok. Bunu biz yapacağız. İçimizdeki güçten harekete geçeceğiz. Biz bunu yapabilme kapasitesine sahibiz. Güçlü bir yüreğimiz var. Etrafınıza bir bakın mutlaka sizin kahramanlarınızdan biri olacaktır” diye konuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belgesel gösterimi için teşekkür ederek, Tuluhan Tekelioğlu’na çiçek takdim etti. Tekelioğlu, gösterimin ardından sevenlerine ‘Yapabilirsin’ kitabını imzaladı.

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