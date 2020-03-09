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Kuzenleri kar vaadiyle 3,6 milyon lira dolandırmaya 24 yıl hapis istemi

DHA

Kuzenleri kar vaadiyle 3,6 milyon lira dolandırmaya 24 yıl hapis istemi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da teyzesinin 2 kızını, "Bakır ticaretinde çok kar payı var" diyerek, 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen A.T. hakkında ağır ceza mahkemesinde, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dolandırıldıklarını kuzenlerine ait ses kaydını dinleyince öğrenen kız kardeşler, "Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dediler.
Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran Zeynep Öner ve ablası Atike Can, hurdacılık işi yapan kuzenleri A.T. tarafından dolandırıldıklarını ileri sürerek, şikayetçi oldu. Kardeşlerden Zeynep Öner, ifadesinde serbest meslek sahibi olduğunu belirterek, şunları iddia etti:
"Ablam Atike Can, A.T. ile daha önce hurda işi yapmıştı. Hatta bu işte çok kar payı olduğunu belirtmişti. Ben de ilk zamanlar 80 bin lira verdim. Bir ay sonra 95 bin lira olarak geri aldım. Bir süre sonra evime gelen A.T., bakıra yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi. Ben de geçen yıl, kendisine güvendiğim için evlerimi ve arsalarımı satıp, ayrıca kredi çekip, toplam 2 milyon 800 bin lirayı verdim. İlk zamanlar kar payı olarak küçük meblağlar verdi. Sonra vermedi. Zarar ettiğini, bakır fiyatının düştüğünü, biraz daha beklememiz gerektiğini hatta başka bir iş daha olduğunu, bu işten daha iyi kar elde edip paranın hepsini karıyla birlikte vereceğini söyledi. Aradan zaman geçmesine rağmen ödemelerle ilgili gelişme olmadı." 
Daha sonra kuzeninin kendilerini dolandırdığına dair ses kayıtlarının ortaya çıktığını ifade eden Öner, "Yaptığı dolandırıcılığı yakın arkadaşına anlatmış. Bizi nasıl dolandırdığını, paramızı nasıl yiyeceğini alaylı bir şekilde anlattığını duyduk. Kayıtları bilirkişiye gönderdik ve rapor haline getirdik. Şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.
'SÜREKLİ OYALAYARAK KANDIRDI'
Abla Atike Can da arsasını satıp, teyzesinin oğlu A.T.'ye 800 bin lira verdiğini belirterek, "A.T., çeşitli firmalardan 1 milyon liralık hurda bakır ve kablo işi aldığını, benim de yüksek kar payı alacağımı söylemişti. Geçen yıl kasım ayında parayı vereceğini söyledi. O tarihte vermedi. 2020 yılının Haziran ayında vereceğini söylemesi üzerine şüphelendim. Sürekli oyalayarak, beni kandırmaya devam etti. Durumu eşine anlattık. O da nasıl güvenip de o kadar parayı verdiğimize şaşırdı" diye konuştu.
A.T.'nin 2019 yılı Eylül ayında evlerine geldiğini kaydeden Atike Can, iddialarını şöyle sürdürdü:
"A.T. telefonunu bizde unutunca telefondaki tüm verileri dizüstü bilgisayarıma yükledim. Bu konuşma içeriklerinde nasıl dolandırıldığımı açık ve net bir şekilde duydum. A.T. ve beraberindekiler ortaklaşa ve anlaşarak beni dolandırmış. Yaklaşık 800 bin lira civarında zararım var."
Kız kardeşlerin avukatı Mahmut Akar ise A.T.'nin yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığını kaydederek, başka mağdurları da bulunduğunu ve toplam 7 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini savundu.
Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda A.T. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ile 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçlarından Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Tutuksuz yargılacak A.T. hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, şüphelinin, 'Kendisine duyulan güveni kötüye kullanılmak suretiyle dolandırıcılık' yaptığı bilidirildi. Şüphelinin savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğuna işaret edilen iddianamede, ses kayıtları ile suçun sabit olduğu, müştekiler Zeynep Öner ve Atike Can dışında bir çok kişiyi dolandırdığu, bu suçlardan da yürütülen soruşturmalar bulunduğu kaydedildi. 
Kuzenlerinin iftira attığını, kendisini karalamaya çalıştıklarını öne süren A.T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
 
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-03-09 14:16:17

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