Genç OSD kadın üyelerini fidanlarla onurlandırdı

Genç Organize Sanayi Derneği (OSD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nünde 21 kadın dernek üyesi için fidan dikti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde oluşturulan alanda Dünya Kadınlar Günü kapsamında 21 kadın dernek üyesi için dikilen fidanlara, dernek üyesi kadınların adları verildi. Fidan dikim töreni Genç OSB Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Başkan Vekili Ali Başar Ayhan, Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Genç OSD yönetim kurulu ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Fidan dikim öncesi dernek üyelerine seslenen Başkan Vekili Ayan, kadın haklarını ve kadının sosyal hayattaki yerini önemsediklerini belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın haklarına ve sosyal hayatta kadının yerine ne kadar önem verdiğini, kadının hukuki ve sosyal, siyasal alandaki bugün sahip oldukları haklarını kazanmasını sağladığını biliyoruz. Bizlerde ulu önderin izinden giden gençler olarak kadın haklarını, kadının sosyal hayattaki yerine çok önem verdiğimiz için 8 Mart Dünya Kadınlar gününü önemsiyoruz ve bir ulusun gelişiminde kadının en önemli unsurlardan birisi olduğunun bilincindeyiz. Hepinizin de bildiği üzere derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar tüm yönetim kurullarımızın çoğunluğunu da kadın üyelerimiz oluşturdular” şeklinde konuştu.



Doğadaki tahribata dikkat çekti

Kadına ve ağaca gereken değerin verilmediğine dikkat çeken Ayan, “Bu coğrafyada en zor şey kadın ve ağaç olmak, çünkü maalesef ikisine de değer verilmiyor. Dünyamızda gün geçtikçe doğa, yeşil alanlar yok oluyor. Oysaki yetişkin bir ağaç bir saatte 2.3 kilogram karbondioksiti bünyesine alıyor ve 1.7 kilogram yaşam kaynağımız olan oksijen üretiyor. Bu sebeple bizde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın üyelerimiz adına fidan dikerek doğa bilincimizi, çevre duyarlılığımızı göstermek ve kadın üyelerimizi onurlandırmak istedik. OSB Müdürlüğüne bu talebimizi kırmadığı ve bize fidan dikimi için bu alanı ayırdıkları için teşekkür ederiz. Bu alan Genç OSD'nin fidan dikim alanı oldu bundan sonra da çeşitli özel günlerde farkındalık sağlamak için bu alana fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Derneğimiz adına tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

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