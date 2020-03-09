Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı

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Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez'de ve Muratpaşa'da yaklaşık 3 bin kadının “Dünya Kadınlar Günü” kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi.

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