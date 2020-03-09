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Büyükşehir Meclisi’nde Patara yılı kutlaması Başkan Böcek Patara Kazı Başkanı Işık’a plaketle teşekkür etti

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin sevinci yaşandı. Antik kente ilk kazmayı vuran ve kazı başkanı olarak Patara Antik Kenti'nin bilinirliğinin artmasına katkı koyan Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a Başkan Muhittin Böcek tarafından plaket verildi. Başkan Böcek, mayıs ya da haziran ayı Büyükşehir Meclis Toplantısını Patara'da yapacaklarını söyledi.

Büyükşehir Meclisi’nde Patara yılı kutlaması Başkan Böcek Patara Kazı Başkanı Işık’a plaketle teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında 2020’nin Patara Yılı ilan edilmesinin sevinci yaşandı. Antik kente ilk kazmayı vuran ve kazı başkanı olarak Patara Antik Kenti’nin bilinirliğinin artmasına katkı koyan Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a Başkan Muhittin Böcek tarafından plaket verildi. Başkan Böcek, mayıs ya da haziran ayı Büyükşehir Meclis Toplantısını Patara’da yapacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı 130 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclisi’nin açılışında İdlib Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Antik kentteki kazılara ilk kazmayı vuran, onlarca eseri gün yüzüne çıkaran ve antik kentin bilinirliğini arttıran Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık meclisin konuğu oldu. Işık’ı meclis salonunda kürsüye davet eden Başkan Böcek, plaket ve çiçek takdim etti. Başkan Böcek, “2020’nin Patara Yılı ilan edilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Valimize, kısacası emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Patara Yılı’nın Antalyamıza ülkemize, turizmimize hayırlı olmasını diliyorum. Mayıs ya da Haziran Meclis toplantısını Patara’da yapacağız” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
"Gururluyum"
2020 yılının “Patara Yılı” ilan edilmesinin kendisi için gurur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kendisini bu ödüle layık görmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Ödülü, Patara kazısını başlatan eşi Fahri Işık olmak üzere 31 yıldır birlikte çalıştıkları tüm bilim insanları, öğrencileri ve işçileri adına aldığını belirten Prof. Dr. Işık, ödülü almaktan onur ve heyecan duyduğunu söyledi.
"Likya Birliği'nin başkentini kazıyorum"
Likya Birliğinin başkentini kazdığını belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Ben aydınlanma çağının en önemli düşünürlerinden birisi olan Montesquieu’nun ‘Yasaların Ruhu’ adlı kitabında övgüyle bahsettiği bir antik kentten geliyorum. Montesquieu yasa, yürütme ve yargı erklerinin siyasal bilimler tarihinde ilk kez birbirinden ayrıldığı bu kitabında kendi döneminin ve geçmiş dönemlerin yönetim biçimlerini irdeledikten sonra şöyle bir cümle kurar: “Bana sorarsanız bugüne kadar gelmiş geçmiş en mükemmel yönetim Cumhuriyet modeli olarak Likya Birliğinin yönetim sistemini örnek olarak gösteririm” diyor. Biz işte o coğrafyadan geliyoruz. O coğrafya Antalya’nın batısı. Ben Likya Birliğinin başkentini kazıyorum ve o Likya Birliğinin başkentinde bu meclisin toplantılarını yaptığı bir meclis binamız var. Başkanımı ve sizlerin tamamını bu sene orada göreceğimi biliyorum ve bundan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
"Duraliler planlamasına kabul"
Mecliste, Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde toplam 86.18 hektarlık tarım alanının tarım dışı kullanımını uygun gören Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Antalya Toprak Koruma Kurulu’nun işlemine ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/448 E.2018/410 K sayısı iptal kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından Duraliler Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5 bin ve 1/binlik uygulama imar planı oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadın meclis üyelerine 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle saksıda çiçek hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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