Selvinaz 463 gün sonra yaşam savaşını kaybetti Ambulansa yol vermeye çalışan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Selvinaz hayatını kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken ambulansa yol vermek için şerit değiştirdiği sırada kamyonun çarpması sonucu ağır yaralan 23 yaşındaki Selvinaz Salman, 463 gün süren yaşam savaşına yenik düştü.

Kaza, 1 Aralık 2018 tarihinde saat 13.30 sıralarında Gazipaşa Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 33 KU 361 plakalı Nihat K. idaresindeki kamyon ambulansa yol vermeye çalışırken kavşaktan geçmeye çalışan Selvinaz Salman (23) idaresindeki 07 ADE 339 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı Salman buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Nihat K. ise sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



Genç kız bitkisel hayata girdi

Burada tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata girerek doktorların 'tıbben yapacak bir şey yok' dediği Salman, evine gönderildi. Dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Salman, sağlık ekipleri tarafından Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım servisine alınan Salman, hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Salman’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Genç kızın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



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