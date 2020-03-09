Antalya Polisinden öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme semineri

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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin suçlardan korumak, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla öğrenci ve öğretmenlere seminer verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin suçlardan korumak, algı seviyelerine göre bilinçlendirmek, koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla yürütülen "Hayallerinin Peşinden Koş" projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kepez Gündoğdu mahallesinde bulunan Gülgün Nihat Ömür Anaokulunda 125 öğrenci ve 12 öğretmene yönelik seminer verildi.

Seminerde öğrencilere “Polis Mesleğinin Tanıtımı Ve Görevleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, Evde Güvenlik, Parkta Güvenlik, Trafik Kuralları, Trafik Işıkları, Yaya Geçitleri, Servise Binerken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Emniyet Kemeri Takmanın Önemi” konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Seminerde ayrıca öğrencilere boyama kitabı, boya kalemi ve kırmızı düdük hediye edildi.

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