7 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğu illerinden temin ettikleri 7 kilo 36 gram uyuşturucuyu satmak üzere Antalya'ya getiren 2 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.M. ve F.Ç. isimli şahısların doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Antalya'ya getirerek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 2 zanlı, daralı ağırlığı 7 kilo 36 gram eroin maddesi ile yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.