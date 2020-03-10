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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı

DHA

Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı


Tolga YILDIRIM-Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ANNESİNİN teşvikiyle başladığı spor hayatında, tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu olan 27 yaşındaki Hamide Doğangün, "10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım" dedi.
İstanbul'da yaşayan Hamide Doğangün, 2002 yılında 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci oldu. Hastanede 2 yıl süren tedavi sonrası tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Doğangün, taburcu olduğunda ilk gittiği yer okulu oldu. Kendine eşlik eden anne, baba ve doktorlarıyla okula gittiğinde arkadaşlarının onu ilk defa tekerlekli sandalyede görmesinden dolayı yaşadığı üzüntü hayatında dönüm noktası olan Hamide Doğangün, sporla hayata tutundu. Annesi Dilber Kurt'un sürekli evde kalması yerine sosyal hayata katılmasını istediği Doğangün, ilk olarak basketbola başladı. Hamide Doğangün, 2 yıl basketbol oynadıktan sonra annesinin ısrarıyla atletizm branşına yöneldi.
İLK ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA
Doktorları ve ailesinin desteğiyle kullanmayı öğrendiği tekerlekli sandalyeyle kısa sürede atletizmde başarılı olan Hamide Doğangün, 2008 yılında ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Annesinin izlediği şampiyonada madalyaya ulaştığı ve milli takıma seçildiği için kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Doğangün, "Kaza nedeniyle okuluma ara vermiştim. Doktorlarım beni okuluma götürmüştü. O an çok duygulanmıştım. Arkadaşlarım beni sağlam biliyordu ve ben tekerlekli sandalye ile dönmüştüm. Tekerlekli sandalyeyi kullanmakta zorlandım. Annem yardımcı oldu. İki yıl kadar basketbol oynadım. Annem benim sürekli evde oturmamı istemiyordu. Bir şeylerle uğraşmamı istedi. Onun çabasıyla atletizm branşına başladım. 2008 yılında ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Şampiyon oldum, milli takıma seçildim. Çok heyecanlıydım. Annem beni izliyordu ve çok duygulanmıştı. Atletizme başlama sebebim annemdi. Annemin desteğiyle buralara geldim" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE PARALİMPİK ATLETİZM BİLİNMİYOR'
Engelli bir birey olarak yaptığı spordaki başarılarıyla hayatının değiştiğini vurgulayan Hamide Doğangün, Türkiye'de paralimpik atletizmin fazla bilinmemesinden yakınarak, "2009 yılında Akdeniz Oyunları ilk yurt dışı turnuvam olmuştu. Dördüncülük elde ettim. Yurt dışında paralimpik atletizm çok biliniyor ama Türkiye'de bilinmediğini düşünüyorum. Şu an bile tekerlekli sandalyemin nasıl gittiğini soruyorlar. 'Motor mu var, nasıl yön veriyorsun?' diye soruyorlar. Kendi gücümle olduğunu anlatıyorum" dedi.
'TOKYA'DA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIM'
Tokyo Paralimpik Oyunları için Antalya'da antrenörü Ömer Cantay yönetiminde kamp çalışmalarını sürdüren Hamide Doğangün, hedeflerini şu sözlerle anlattı:
"10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan ilk kadın Türk sporcuyum. Finalde koştum ve 4'üncü oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hamide Doğangün antrenman yaparken detay görüntüleri
Tekerlekli sandalyesini hazırlarken detay görüntüleri
Antrenöründen ve takım arkadaşından detay görüntüler
Antrenmanın drone görüntüleri
Hamide Doğangün ile röpörtaj
(HABER: Tolga YILDIRIMKAMERA: Emrah GÜL /ANTALYA, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMEmrah GÜL
2020-03-10 09:50:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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