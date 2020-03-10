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(Görüntülü) 'Türkiye'nin koronavirüs performansı takdire şayan'

DHA

(Görüntülü) 'Türkiye'nin koronavirüs performansı takdire şayan'

 
SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Semih Durmuş, koronavirüs ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Durmuş, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan insanlar gerçekten toplumda psikolojik sorunları olan hasta ruhlu insanlardır. Bu insanlara toplumun saygı göstermemesi, değer vermemesi gerekir. Buna verilecek olan en büyük ceza aslında toplumsal tecrittir" dedi.
Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, gündemdeki konulara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dünyanın birçok ülkesinde görülen ve Türkiye'de hiçbir belirtisine rastlanılmayan koronavirüsle ilgili konuşan Semih Durmuş, "Koronavirüsle alakalı şunu söyleyebilirim; toplumda değişik dedikodular bu konuda konuşulabilir, Türkiye'de bu konuda tek otorite Sağlık Bakanlığımızdır. Sağlık Bakanlığı gerçekten tüm dünyadaki benzer ülkelerden çok daha ileri, güzel çalışmalar yapmaktadır" dedi.
'TAKDİRE ŞAYAN BİR PERFORMANS'
Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilerisinde kararlar aldığını vurgulayan Semih Durmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu konuda sağda solda konuşulan dedikodulara kimsenin kulak asmaması, tamamen Sağlık Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu bilgilendirmelere kulak vererek hareket etmesi gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin bu konuda ortaya koymuş olduğu performans takdire şayan bir performanstır. Halk sağlığının korunmasına yönelik gerçekten zamanında atılması gereken bütün adımlar atılmıştır. Ben gerçekten Türkiye'de emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye çok kritik bir süreçte olmasına rağmen bu süreç çok mükemmel bir şekilde yönetilmektedir. Vatandaşlarımız, halkımız kesinlikle Sağlık Bakanlığı'na ve yapmış olduğu bütün açıklamalara kulak versin, diğer yerlerden söylenen asparagas haberlere, yalan dolan haberlere asla ve asla kulak asmasın. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu konuda çok açık şeffaf bir süreç yönetmektedir. Her yerde bir durum olay gerçekleştiğinde vatandaşımızı açık ve net bir şekilde bilgilendirmektedir. Onun için başka yerlerde söylenen asılsız haberlere asla kulak verip tedirgin olmasınlar. Türkiye'de bugüne kadar en ufak bir vakaya rastlanılmamıştır. Bunda da Sağlık Bakanlığımızın uygulamış olduğu politikanın çok büyük bir başarısı vardır. Bütün dünyayı saran böyle bir uygulama, Türkiye'nin göstermiş olduğu başarı takdire şayan bir başarıdır. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
'EN BÜYÜK CEZA ASLINDA TOPLUMSAL TECRİTTİR'
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile ilgili de açıklama yapan Semih Durmuş, "Aslında hiç anlamadığım şey sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Bunu bir türlü anlayamıyorum. İnsanları hayata tutundurabilmek için sizin elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir zamanda sağlık çalışanları sizin annenizi, babanızı, eşinizi, çocuğunuzu ve hatta sizi hayata bağlayabilmek için bütün bilgi birikimini, bütün riskleri göze alarak sizi kurtarmak için mücadele ederken böyle bir insana saygı duyulması gerekirken, bu insanlara şiddet uygulayan insanlar gerçekten toplumda psikolojik sorunları olan hasta ruhlu insanlardır. Bu insanlara toplumun saygı göstermemesi, değer vermemesi gerekir. Bir yerde bir sağlık çalışanına yönelik bir şiddet oluyorsa, toplumun tüm kesimlerinin buna tepki göstermesi ve refleks göstermesi gerekir. Buna verilecek olan en büyük ceza aslında toplumsal tecrittir" diye konuştu.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAYISINDA EKSİKLERİMİZ VAR'
Sağlık personeli konusundaki eksiklere değinen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Türkiye'de sağlık çalışanı sayısı Türkiye'deki 82 milyona sunulacak olan sağlık hizmetini karşılama noktasında aslında olması gereken noktalarda değildir. 100 bin kişiye düşen hekim sayısı açısından baktığınızda da hemşire sayısı açısından baktığınızda da. Özellikle hemşire sayısı açısından baktığınız da yeterli değildir. Bugün sağlık çalışanlarının gerçekten çalışma süreleri çok uzun. İş yükleri gerçekten çok ağır. Bunun çözümü için Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin sağlık çalışanı istihdamı noktasında azami bir gayret göstermesi, fedakarlık yapması gerekiyor. Desteklenecekse bu alanın çok ciddi manada desteklenmesi gerekiyor" dedi.
'EN ÇOK BOŞANMA SAĞLIKTA'
Sağlık çalışanlarının en büyük sıkıntısının eksik personel nedeniyle çalışma saatlerinin yoğunluğu olduğunu söyleyen Genel Başkan Durmuş, bunun da sosyal yaşantıları alt üst ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Sağlık çalışanları insana hizmet ettikleri için kendilerinden ödün vererek çalışıyor. Bugün bir sağlık çalışanı arkadaşımız aylık 180 saat çalışmasının dışında 50 saat, 60 saat, 80 saat, 130 saat çalışıyor. Burada yapmış olduğu bu hizmetin karşılığı kendi özelinden, ailesinden, çoluğundan çocuğundan fedakarlık yapmakla karşılık buluyor. Bu sefer de insanların sosyal yaşantıları alt üst oluyor. Onun için sağlık çalışanları toplum adına sağlık hizmeti sunuyorsa bu sayıların kabul edilebilir, sağlık hizmetini karşılayabilir standartlarda olması gerekiyor ki diğer taraftan da sağlık çalışanlarının ailelerini bölüp parçalamamış olalım. Çünkü sağlıktaki boşanma oranı diğer bakanlıklarla kıyasladığınızda çok daha fazla. Bunun altında yatan en önemli sebeplerden birisi hem uzun çalışma süreleri hem de çalışma yoğunluğu olmasıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-10 10:15:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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