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Potanın yıldızları 60-39 farkla galip geldi

İHA

Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, Antalya Basketbol Takımını 6039 mağlup etti.

Potanın yıldızları 60-39 farkla galip geldi

Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, Antalya Basketbol Takımını 6039 mağlup etti.
Kepez Belediyespor’un pota yıldızları, bu hafta Antalya Basketbol Takımı ile karşılaştı. Kepez Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, sürdürdüğü disiplinli oyun düzeni ile müsabaka boyunca rakibine göz açtırmadı. Antalya Kapalı Spor Salonunda yapılan karşılaşmada potanın yıldızları, rakibini 6039 yenerek, salondan ayrıldı.

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