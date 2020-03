Antalya’da faaliyet gösteren yerli bir firma, meyve ağaçlarını zirai don olayına karşı koruyan 2 organik gübre üretti. 3 yıl boyunca sahada eksi 7 ile eksi 15 derece sıcaklıkta denemesi yapılan ürün, yüzde 70 ile 98 oranında başarı sağladı. Bu iki ürün ile çiftçi, bir yılını bağladığı meyve ağaçlarında rekolte düşüşü yaşamayacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Toptancılar Sitesi'nde 7 yıldır, ’Türk tarımının kimyasını önemsiyoruz’ sloganıyla faaliyet yürüten Avagro Tarım Kimya’nın, bitki besleme ile organik bitki koruma alanında sertifikalı 110 ürünü bulunuyor. 42 kişilik ekiple ARGE faaliyetlerine ayrı bir önem veren firma, Türk çiftçisinin yaşadığı en önemli sorunlardan meyve ağaçlarını don olayına karşı koruyacak ürün üzerinde çalışma yaptı. 5 yıllık bir çalışma sonucu organik olarak üretilen BİG tonik (aminoasit) ve Salica SAR (deniz yosunu) sıvı gübrenin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde denemeleri yapıldı. Bursa, Konya, Bitlis, Siirt, Gaziantep ve Malatya’da saha denemesi yapan ekipler, ürünlerinin çiçekleri olan her meyveyi dona karşı korumada, büyük bir başarı sağladığını gözlemledi. Çiftçi, zirai don uyarısından bir gün önce, bu iki ürünü, ilaç makinesi aracılığıyla ağacı yıkamak şeklinde uygulamasını yapıyor. Ağaçtaki su dolaşımını hızlandıran gübre, donma olayını da önlemiş oluyor.



12 ülkeye ihracat

Genel Müdür Durmuş Avcı, 7 yıldır faaliyette bulundukları tarım sektörüne ciddi katkı verdiklerini kaydetti.

Doğadaki her türlü canlı için bitki besleme ürünleri yaptıklarının altını çizen Avcı, “Sera ürünleri, meyvecilik, park ve peyzaj ürünleri, çim ve çiçekler için bitki besleme ürünleri yapıyoruz. 12 ülkeye ürünlerimizin ihracatını yapıyoruz. Rusya ve İtalya’da firmalarımız var” diye konuştu.



"3 yıl sahada denemesi yapıldı"

“Türk tarımının kimyasını önemsiyoruz” sloganıyla yola çıktıklarının ifade eden Avcı, ”Genelde bizim sektörde faaliyet gösteren firmalar kimya alanına pek önem göstermezler. Ama uğraştığımız iş genelde kimyadır. Kimya bölümüne ciddi yatırım yaptık. ARGE çalışmaları yaptık. Çiftçimizin sorunlarını giderecek, çözemedikleri bazı konulara çözüm bulmaya çalıştık. Bu kapsamda 5 yıl önce geliştirdiğimiz bir ürün var. 3 yıl bu ürünün sahada arazi çalışmalarını yaptık. Meyvecilikle uğraşan çiftçinin yılda bir kez geliri olur. Bir kez hasat yapabilmesi için meyvenin çiçek açması ve ürün tutması gerekir. Ama genelde nisan ayında bir don olayı gerçekleşir. Çiçek döneminde ağaç ürünümüzle yıkanırsa don olayına karşı büyük bir başarı sağlanıyor” dedi.



"Çiftçinin bir yılı donda gidebiliyor"

Ürettikleri deniz yosunu içerikli gübre ve aminoasiti ilaçlama makinesine belirledikleri oranda kullanılması gerektiğine değinen Durmuş Avcı, "Konya’da kirazda eksi 7, Bitlis’te yine kirazda eksi 14, Bursa’da elmada eksi 6 derecede denemeler yaptık. Eğer bu uygulama zamanında yapılırsa başarı oranı yüzde 98’i bulacaktır. Meyvecilikle uğraşan çiftçinin yılda bir geliri olur. O bir hasadı çiftçinin yapabilmesi için ağacın çiçeklerinin korunması gerekir. Çiçek döneminde olası bir don olayı öncesi çiftçi, bu uygulamayı yaparsa yüzde 70 ile 98 arasında başarı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Avcı, uygulamadaki başarının ağacın yaşı, bahçenin konumu, zirai donlu gecenin süresi ile de doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi.



"Uygulama yıkama şeklinde"

İki ürünün karıştırılarak, don olayından bir günce ilaçlama makinesiyle ağaca yıkanır şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Durmuş Avcı, “Yıkama şeklinde bir ilaçlama yapıyoruz. Gece soğuk başladığı an ağaç o soğuğu hissetmiyor. Meyve ağacındaki suyu hızlı şekilde çalıştırıyoruz. Bir nevi soğuk havalarda meyve ağacını hızlı çalıştırıyoruz. Su dolaşımı hızlı olduğu için donmayı önlüyoruz" dedi.



"En az yüzde 80 başarı"

Dondan etkilenecek olan çiçekli her türlü meyvede ürünün kullanabileceğini işaret eden Avcı, "Denemeleri Malatya’da kayısı ağacında, Gaziantep ve Siirt’te Antep fıstığı ağacında, kirazda, ayvada, elmada,erikte denemeleri yaptık. Don olması muhtemel bir günde bu ürünü kullandığı zaman çiftçi bir sezonunu kurtarmış olacak. Çiftçinin donlu gecede riski yüzde 1520 seviyelerinde kalacak. Ağacın üzerindeki çiçeğin çoğunluğu kurtarılmış olacak” diye konuştu.



"Rekolte düşmeyecektir"

Antep fıstığına ayrı bir parantez açan Avcı, "Fıstığın çiçekleri soğuğa çok hassas. İki ürünümüz uygulandığı takdirde ciddi bir sonuç alınır, ağaç dona karşı korunur. Verim düşmeyeceğinden rekolte de bir düşüş yaşanmayacaktır. Fiyatta da dalgalanma olmaz. Ayrıca verimin artmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.



"Kalıntı bırakmaz"

Çiftçilerin ürüne bayilerden ulaşabileceğini dile getiren Durmuş Avcı, “Buna benzer kimyevi ithal ürünler vardı. Bizim ürünümüz organik. Yüzde yüz yerli, organik sertifikalı ve meyve üzerinde kalıntı bırakmaz" dedi.



"Türk ürünü"

Yerli bir firma olarak ithaller kadar iyi işler yapabildiklerini göstermek istediklerini işaret eden Avcı, “Bitkinin sar sistemini geliştirdiği için vurgu yapmak için ismini Salica SAR, diğerinin ismi ise BİG tonik koyduk. Her ürünümüzün üzerinde bayrağımızın yer aldığı ay yıldız logomuz vardır. Patentli logomuzla bu ürün yerli ve milli olduğunu gösteriyor" dedi.

