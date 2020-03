Manavgat’ın özel çocukları Gastro Manavgat’ta yarıştı

İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel

Manavgat Aşçılar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gastro Manavgat 2020 Türkiye’nin değişik yörelerinden öğrenci ve şeflerin katılımıyla gerçekleştirildi. "Anadolu'nun Kalbi Manavgat'ta atıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmada, Manavgat’ta yaşayan Down Sendromlu özel çocuklar da hünerlerini sergiledi.

Etkinlik kapsamında Manavgat Belediyesi Toros Kadınları yöresel ev yemekleri yarışmasında Manavgat’ın yanı sıra değişik yörelerin yemekleri sergilendi. Perşembe Pazarında iki gün süren Gastro Manavgat 2020 etkinliğinde firmalar açtıkları standlarda kendi ürünlerine sergileyip davetlilere ikramda bulundu. Manavgat Aşçılar Derneğinin ‘Anadolu'nun Kalbi Manavgat'ta atıyor’ sloganıyla bu yıl birincisini düzenlediği Gastro Manavgat 2020 birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan kısa adı MAD olan Manavgat Aşçılar Derneği Başkanı Muhammet Karaöz, organizasyondaki amaçlarının Türkiye’nin yöresel lezzetlerini sunmak, gelecekte mesleklerini emanet edecekleri mesleki ve Turizm Otelcilik Okullarındaki öğrencilerin hünerlerini sergilemelerine ortam hazırlamak olduğuna dikkat çekerek “Türk turizminin başkenti konumundaki Akdenizin incisi Manavgatımızda öğrencilerimizi ve ülkemizin değişik yörelerinden gelen şeflerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Down sendromlu çocuklar hünerlerini sergiledi

Bu yıl birincisi düzenlenen Gastro Manavgat 2020 etkinliğinin ilk gününde Manavgat’ın yanı sıra Türkiye’nin değişik illerinden gelen Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinin aşçılık bölümü öğrencileri kıyasıya yarıştı. Firmaların açtığı standlarda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinliğin ikinci gününde şefler yarışması, Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Yöresel Yemekler yarışması ve down sendromlu çocuklar yemek yarışması gerçekleştirildi. Özel çocuklara şefler yardımcı olurken, yarışmaya katılan özel çocukların heyecanlarına aileleri ve davetliler ortak oldular.

