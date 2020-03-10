(Görüntülü) Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

ANTALYA'da trafiğe açık alanda drift atan ve tabancayla ateş eden S.A. (30), polis tarafından yakalandı. S.A'ya drift atmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Babasına ait otomobille seyir terasına gelen S.A., burada bir süre alkol aldı. S.A., zemini ıslattıktan sonra direksiyona geçip, otomobiliyle drift attı. Bununla yetinmeyen S.A., tabancasını çekip havaya ateş etti. Bu anları bir polis memuru cep telefonuyla kaydedip, meslektaşlarına ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri ve sivil trafik radar ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, otomobil sürücüsü S.A.'yı gözaltına aldı. S.A'ya drift atmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli hakkında ayrıca 'Meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-10 12:46:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.