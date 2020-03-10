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Manavgat meydan altına yeni proje

İHA

Manavgat meydan altına yeni proje

Manavgat Cumhuriyet Meydanı altında daha önce sergi ve satış alanı olarak kullanılan 2 bin 100 metrekarelik alanın yeni projeyle daha işlevsel ve insanların keyif alacağı hale getirileceği bildirildi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2012 yılında resmi bayramların yapıldığı, etkinliklerin düzenlediği, toplanma alanı olarak kullanılan mevcut Cumhuriyet Meydanı’nı, yer altı otoparkı ve altındaki sergi alanı ile birlikte düzenleyerek halkın kullanımına açtı. 2 bin 100 metrekarelik ırmak koridorundaki sergi alanında ise, kadınlara yönelik el emeği göz nuru çarşısı dükkanları bulunuyor. Zaman içerisinde üreten kadınların bu ahşap dükkanları tercih etmemesi, üzerine sergi alanındaki mevcut dükkanlar yıkılarak yeni proje uygulama safhasına geçildi.

Seyir terasları, kaydıraklar ve sergi alanı
Yeni projede alanın, halkın daha fazla vakit geçireceği, çok işlevli, turizme hitap eden, festivallere katkı sağlayabilecek, engelli vatandaşların kullanımına uygun bir şekilde tasarlandığı belirtildi. Projede 180 metrekarelik üstü pergoleli sergi alanı, kot farklılığını ortadan kaldıracak seyir terasları, süs havuzları, bitki duvarları, çocukların oynayabileceği tırmanma alanı, kaydıraklar ve geniş oturma alanlarının yer alacağı açıklandı. Yeni projede ırmak kenarı yürüyüş yolunun ise kent meydanı ile bütünleştirildiği vurgulandı. Engelli vatandaşların da rahatlıkla rampayla ulaşım sağlayacağı alandaki mevcut ağaçların hepsinin korunduğu belirtildi. Aydınlatmaları, oturma alanları, görsel güzelliği ile kente yakışacak projenin çok yakında hayata geçirileceği duyuruldu.

"Kişilere değil halka hizmet"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, projeyle kente farklı bir canlılık, görsel güzellik getirileceğini ve alanın çok amaçlı kullanımının sağlanacağını söyledi. Başkan Sözen, “Kentimizin can damarı, Cumhuriyet Meydanı altındaki sergi alanımızı yeniden düzenlemek ihtiyacı duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda üzerinde Ulu Önderimiz Atatürk’ümüzün bulunduğu Cumhuriyet Meydanımızı yeniledik. Karşısında yeni Kent Meydanımızı açtık. Her iki meydanımızın altına trafik yükünü azaltacak otoparklar yaptık. Şimdi meydan altındaki sergi alanımızı da bu konseptte yeniden tasarlayarak halkımıza ve turizme yakışır hale getirmek istiyoruz. Zamanında üreten kadınlarımızı düşünerek oluşturduğumuz el emeği göz nuru dükkanlarını da süreç içinde giderek kullanım amacı dışına çıkıldığı için kaldırmak zorunda kaldık. Meydan altı sergi alanımız için hazırladığımız güzel projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. Manavgat Belediyemizin gerçek amacının kişilere değil, halkımızın geneline hizmet etmek olduğunun asla unutulmaması gerektiğini de belirtmek isterim. Bu düsturumuzdan vazgeçmeden meydanımızı tüm halkımızı kucaklayacak şekilde yeniden tasarladık. Projemizde bizlere destek veren tüm halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

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