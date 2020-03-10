Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

50 yılı aşkın süredir düzenlenen Avrupa'nın en büyük kongresi geçen senenin ardından bu sene de Türkiye tekrardan ev sahipliği yapacak.

Antalya'da 1115 Mart arasında düzenlenecek olan kongreye 40'ı aşkın ülkeden 450’den fazla gencin katılımı ile gerçekleşecek. Avrupa'nın ve Dünya'nın sorunlarının konuşulacağı kongrede bunun yanı sıra kendi kültürlerinin tanıtıp eğlenceli vakitler geçirecekleri zamanlar olacak. 11 Mart günü saat 12:00’da Kültürler Panayırı etkinliği başlayacak.

Dünyanın 128 ülkesinden gençler

1948 yılında, dünyada kültürlerarası etkileşimi oluşturabilme hayali ile kurulan AIESEC, günümüzde 128 ülkede gönüllülük ve staj faaliyetlerine devam ediyor. Kurulduğu andan bu yana dünyanın gençler tarafından yürütülen en büyük gençlik organizasyonu unvanını taşıyan kurum 1954'de iş dünyamızın öncülerinden Nejat Eczacıbaşı'nın atılımlarıyla ülkemizde faaliyet göstermeye başladı.

Etkinlik halkın katılıma açık olup, Antalya IC Santai Belek Hotel’de gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.