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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Boş kağıda imza atan kadın, kabusu yaşadı

DHA

ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara imza attırarak borçlandıran ve icra takibi başlatan Mustafa Çırpıcı (42) ve Himmet Dede (39) tutuklandı. Şüphelilerin, borçlandırıp evini icra yoluyla sattırdıkları Nuriye Ekinci ağlayarak, "Ben bu parayı biriktirmek için Almanya'da senelerce yaşlı insanların bakımını, temizliğini yaptım. Kendim ve çocuklarım hiçbir zaman yeni elbise giymedik, hep kullanılmış elbiseleri satın aldım. Bu adamlar benim bütün birikimimi elimden aldı" dedi.

(Görüntülü) Boş kağıda imza atan kadın, kabusu yaşadı

ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara imza attırarak borçlandıran ve icra takibi başlatan Mustafa Çırpıcı (42) ve Himmet Dede (39) tutuklandı. Şüphelilerin, borçlandırıp evini icra yoluyla sattırdıkları Nuriye Ekinci ağlayarak, "Ben bu parayı biriktirmek için Almanya'da senelerce yaşlı insanların bakımını, temizliğini yaptım. Kendim ve çocuklarım hiçbir zaman yeni elbise giymedik, hep kullanılmış elbiseleri satın aldım. Bu adamlar benim bütün birikimimi elimden aldı" dedi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde bazı kişilerin, vatandaşları aldatarak, imzalarını alıp, senet haline getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla Mustafa Çırpıcı ve Himmet Dede gözaltına alındı. Şüphelilerin, Recep Yaşa, Hayrettin Şahbaz ve Nuriye Ekinci'nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi çeşitli tarihlerde aldatarak, imzalarını elde edip, senet haline getirdikleri ya da senet imzalatıp, icra yoluyla tahsiline gittikleri belirlendi. İcra kanalıyla gelen yüksek miktardaki borcun haciz yoluyla tahsil edilmek istenmesi nedeniyle Hayrettin Şahbaz felç geçirerek, yatağa bağımlı hale geldi.
2'Sİ DE TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Himmet Dedi'nin 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', Mustafa Çırpıcı'nın ise 'kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.
İCRADAN SATIŞA ÇIKARILAN EVİNİ YENİDEN SATIN ALDI
Mustafa Çırpıcı ve Himmet Dede'nin bir tekne alım satımını bahane ederek boş kağıda imza attırıp, 375 bin TL borçlandırdığı mağdurlardan Nuriye Ekinci'nin Alanya ilçesindeki evi, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Evinin satış ihalesine bir tanıdığı aracılığıyla katılarak, 142 bin TL'ye geri satın alan Nuriye Ekinci, Alanya İcra Dairesi'ne de avukatı aracılığıyla itirazda bulunarak, parayı bloke ettirdi.
'YILLARCA PARA BİRİKTİRDİM'
Olaya ilişkin süreç devam ederken, Nuriye Ekinci yaşadığı mağduriyeti Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. Küçük yaştayken ailesiyle Almanya'ya göç ettiklerini ve orada yaşadıkları zorlukları dile getiren, yaşlılara bakıcılık yaparak çeşitli zorluklarla çalıştığını aktaran Nuriye Ekinci, "Ben, Almanya'da yaşlıların bakımını yaptım, pisiklerini temizledim. Ne benim, ne de çocuklarımın hiç yeni elbisesi olmadı. Bu şartlar altında, Türkiye'de bir ev alabilmek, rahat yaşayabilmek için yıllarca para biriktirdim" dedi.
'BOŞ BİR KAĞIDI İMZALATTI'
Türkiye'ye 2011 yılında dönüş yaptığını ve Alanya'da bir daire aldığını söyleyen Nuriye Ekinci, "Bir süre sonra bir tanıdığım aracılığıyla tur yapan teknelerden birine ortak oldum. Daha sonra tekne sahibiyle aramızda problem yaşadık. Türkçeyi tam olarak konuşamadığım için ne yapacağımı da bilmiyordum. Teknenin sahibiyle ödeme planı konusunda anlaştık. Onun yanında çalışan Mustafa Çırpıcı geldi. Tekneyle ilgili ödeme planı sözleşmesiyle bana boş bir kağıdı 'Bu lazım olur' diye imzalattı" diye konuştu.
'EVİM SATIŞA ÇIKARILDI'
Boş kağıda imza attırılmasına başta anlam veremediğini, durumu söylediği bir arkadaşının ise kendisine "Ne yaptın sen, boş kağıt imzalanır mı hiç" dediğini belirten Nuriye Ekinci, şunları söyledi:
"Bir süre sonra mahalle muhtarına gittiğimde tesadüfen adıma açılan 375 bin liralık icra tebligatını buldum. İtiraz süresinin son günüydü, son dakikada itiraz ettim. İtiraz etmeme rağmen icra işlemi durmadı. Bir defasında, beni takip etmişler, bir arkadaşımın evindeyken icra elemanları geldi. Üst arama icrası kararı alınmış. Onu da ilk defa duydum. Üzerimde bulunan 800 lirayı aldılar, bana sadece 80 lira bıraktılar. Daha sonra evim satışa çıkarıldı. Kendi paramla evimi Almanya'da bulunan arkadaşım adına aldım. Parayı yatırdım. Bu sırada avukatım itiraz edince icra hesabındaki para bloke edildi. Çok zor günler geçirdim. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-10 14:48:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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