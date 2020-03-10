Kepez’de Kariyer Günleri’nin konuğu Abbas Güçlü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Kepez Belediyesi’nin lise öğrencilerine yönelik olarak her ay düzenlediği ‘Kepez’de Kariyer Günleri’ etkinliğinin bu ay ki konuğu Eğitimci, Gazeteci, Yazar Abbas Güçlü oldu. Güçlü, öğrencilerin eğitim ve kariyer tercihleri ile ilgili sorularını cevapladı.

Kepez’de Kariyer Günleri etkinliği ünlü konukların katılımıyla devam ediyor. ‘Kepez’de Kariyer Günleri’nin bu ayki konuğu Eğitimci, Gazeteci, Yazar Abbas Güçlü oldu. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Güçlü, öğrencilerin geleceği, eğitim sistemi ve kariyer tercihleri konusundaki sorularını yanıtladı. Kepez’de Kariyer Günleri’ne Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve çok sayıda lise öğrencisi katıldı.

Kepez Belediyesi, öğrencilere eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutan panel ve seminerlerin yanı sıra, üniversite kapılarını aralayacak eğitimlerde veriyor. Lise son sınıf öğrencilerine ve mezunlara yönelik 2 nokta da YKS kursu açan Kepez Belediyesi, ilçenin 6 noktasındaki Destek Eğitim Kursları ile de öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyor.

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