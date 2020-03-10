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Başkan Topaloğlu Almanya Büyükelçisiyle Kemer'i konuştu

İHA

Başkan Topaloğlu Almanya Büyükelçisiyle Kemer'i konuştu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçi Vekili Dr. Feedback Rotenberg ve Ankara Konsolosu Jörg Fürstenau’yu ziyaret etti.
Ankara’da yapılan ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi üzerinde duruldu. Başkan Topaloğlu, Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’e gelen Alman misafirlerin Kemer’i çok sevdiklerini belirtti. İki ülke arasındaki bağların çok eskiye dayandığına dikkat çeken Topaloğlu, “Almanya ile olan ilişkilerimizi her geçen gün kuvvetlendiriyoruz. Ziyaretimizin temel amacı ilişkilerimizi daha da güçlendirmek. Almanlar Kemerimizi çok seviyoruz. Her yıl çok sayıda Alman misafir Kemer’i tercih ediyor. Kardeş şehirlerimiz olan Dormagen Belediyesi, Schwabach Belediyesi ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Kardeş şehirler olarak yapılacak olan projelere beraber imza atacağız. Her yıl yapılan kardeşlik üzerine kurulu futbol turnuvası yapıyoruz. Bu sene bu turnuvayı 2426 Nisan tarihleri arasında yapacağız. Turnuvaya, Rusya, Almanya, Kazakistan, Ukrayna, Latin Amerika, Ankara Askeri Ateşeleri (AMAC) ve Kemer katılacak. Dostluğumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Topaloğlu, ziyaret sonrası, Büyükelçilik Elçisi Rotenberg’i Kemer’e davet etti. Rotenberg ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Topaloğlu’nu 1617 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan kardeş şehirler toplantısına davet etti. Ziyarette, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Yabancılar Komitesi Başkanı Ahmet Aykaç da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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