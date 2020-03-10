Konyaaltı Gürsu mahallesine engelli dostu park

Konyaaltı Belediyesi, Gürsu mahallesinde 350366 Sokak kesişiminde 6 bin 155 metrekare büyüklüğündeki alan üzerinde yapımı devam eden parkta sona geldi.

Çevreci bir anlayışla proje üreten ve bu çalışmalarla İlçenin yeşil alan miktarını artıran Konyaaltı Belediyesi, Gürsu Mahallesi’nde inşasına başlanan 20. parkın yapımında sona geldi. 350366 Sokak kesişiminde bulunan 6 bin 155 metrekare büyüklüğündeki alan üzerine inşa edilen park, içerisinde yer alan ekipmanların nitelikleri bakımından da engelli dostu olacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampaların yapıldığı, engelli karoları ile görme engelli vatandaşların rahatlıkla dolaşabileceği parkın yapımında sona geldiklerini söyledi. Parkı, engelli ve bebeği olan vatandaşların da rahat bir şekilde gezip dinlenebileceği şekilde düzenlediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampalar yaptık. Görme engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla dolaşabilmesi için de görme engelli karoları döşedik. Çocuk oyun alanı olarak belirlenen alana; çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli monte edilecek, alanın zeminine çocukların güvenliği için yumuşak ve doğal bir malzeme olan kum serilip etrafı panel çit ile çevrelenecek" dedi.

Parkı kullanacak engelli vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamları için engellilere uyumlu açık hava spor aletlerinin de monte edileceği dile getiren Başkan Esen, “Parkın gece kullanımı ve emniyeti için aydınlatma sistemi ve suyun verimli kullanımını sağlayan otomatik sulama sistemi kurulacak. Mevcut ağaçlar korunup, parka fonksiyonel ve estetik açıdan uygun bitkiler dikilecek. Çim tohumu atılarak peyzaj düzenlemesi tamamlanacak.” şeklinde konuştu. Başkan Semih Esen, parkın kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağını kaydetti.

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