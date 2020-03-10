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TMSF Başkanı Gülal: Devraldığımız şirketler yüzde 42 büyüdü

DHA

TMSF Başkanı Gülal: Devraldığımız şirketler yüzde 42 büyüdü


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibarıyla TMSF kayyumunda yönetilen şirket sayımız 806. Bunların öz kaynak büyüklüğü 25.7, aktif büyüklüğü 60.3 milyar TL seviyesinde. İstihdam sayımız da 40 bin 667. Bu manada bu şirketler, devraldığımız günden bu güne kadar aktif olarak yüzde 42 seviyesinde büyüdü" dedi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelde TMSF kayyumluğunda yönetilen Royal Halı şirketinin bayilerin katılımıyla 350 parça yeni ürününün tanıtımının yapılacağı 'Royal Halı Liderler Zirvesi 2020 Hayallerini ileriye taşı' sloganıyla düzenlenen toplantı başladı. Programın açılışına TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Royal Halı Genel Müdürü Tansel Talu ve Royal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç da katıldı.
Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti tespit edilen kişilere ait bazı varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildiğini belirterek, "Bu manada kurumumuz bir eksen kayması yaşadı. An itibarıyla TMSF kayyumunda yönetilen şirket sayımız 806. Bunların öz kaynak büyüklüğü 25.7, aktif büyüklüğü 60.3 milyar TL seviyesinde. İstihdam sayımız da 40 bin 667. Biz devraldığımızdan itibaren sizlerle şunu paylaştık. Biz bu yapıya aidiyeti ve ilhakı olan şahısları hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıralım. Ama şirketleri cezalandıramayız. Şirketler milli servet. Bu şirketler istihdam ve katma değer yaratmaya devam edecekler ve ekonominin içinde kalacaklar şekilde bir taahhüdümüz olmuştu. Bu manada bu şirketler devraldığımız günden bu güne kadar aktif olarak yüzde 42 seviyesinde büyüdü. Bu şirketlerin içinde çok kıymetli markalarımız var. Bu markalarımızdan bir tanesi de bugün lansmanını yaptığımız Royal Halı ve beraberinde Pierre Cardin ve Atlas Halı markalarını bir arada düşündüğümüzde önemli bir değerde bir araya geldik" dedi.
'ÖNEMLİ BİR İSTİHDAM KATKIMIZ VAR'
Bu şirketlerin büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Muhiddin Gülal, "Bu manada devir aldığımızdan bu tarafa şirketimiz, cirosal bazda yüzde 38.4 milyar TL büyüyerek 295 milyon TL ciro ile 2019 yılını kapattı. Ben tüm yönetim kurulunu şahsım ve TMSF adına kutluyorum. Önemli bir istihdam katkımız var. 632 kişiyle vaziyet ediyoruz. 158 milyon TL de ihracatımız var. 158 milyon TL ihracat, 295 milyon TL ciro ve 632 istihdam ile ekonomiye ve ülkemize katkı yaratmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
'ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIZ'
Bugün önemli bir lansman çalışması yapıldığını kaydeden TMSF Başkanı Gülal, şöyle dedi:
"Rakamı duyunca ben de şaşırdım. 350 yeni kreasyon denince zor bir iş yapmış olduklarını buradan anladım. Ben milletin emanetine hassasiyet gösterdikleri için tüm yönetim kurulu ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Royal Halı ailesi dünden daha kuvvetlidir. Siz hayallerinizi ileriye taşıyacaksınız. Biz de şirketimizi ileriye taşımak adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret edeceğiz."
Açılışta Royal Halı Genel Müdürü Tansel Talu da selamlama konuşması yaptı. Program sonunda TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Royal Halı Genel Müdürü Tansel Talu ve Royal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç'a plaket verdi. Konuşmaların ardından katılımcılar kreasyonları gezerek, inceleme fırsatı buldu. Organizasyon 12 Mart'ta sona erecek.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-03-10 18:08:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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