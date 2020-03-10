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Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Gençlerbirliği deplasmanı sonrasında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Gezisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Podolski, "Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcunun paylaşımı futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-03-10 18:38:20



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