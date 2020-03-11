Adrasan'da kaçak yapılar yıkılıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adarsan’da kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılından sonra yapılan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak binalar tespit edildi. 20 Ocak tarihinde bu yapıların yıkılması için Kumluca Belediyesine tebliğ edildi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu belediyenin resmi sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, “Adrasan’da yapı kayıt belgeleri iptal olan kaçak yapı statüsünde yıkımı kesinleşen bütün binaların yıkımına devam ediyoruz. Antalya Valimizin emriyle 28 Ocak 2020 tarihli 8755 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi yazısı ile kaçak yapı statüsündeki bütün yıkımına devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.