Hüsnü Şenlendirici, seyircilerle Harmandalı çaldı

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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği “Muratpaşa’da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında sahne alan Hüsnü Şenlendirici, klarnetleriyle birlikte konseri dinlemeye gelenlerle Harmandalı çaldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği, “Muratpaşa Sanat Var” etkinlikleri kapsamında klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ayın virtüözü konserinde sahne aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Antalyalı müzikseverler ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da dinleyiciler arasında yer aldı. Sahne performansıyla dinleyicilerin beğenisi kazanan ünlü klarnet virtüözü, konserini dinlemeye klarnetleriyle gelen seyircilerle de küçük bir sürprize imza attı. Şenlendirici, klarnetleri yanında olan seyircileri sahneye davet etti ve onlarla birlikte Harmandalı çaldı.

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