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Böbrek taşı olanlara alkol uyarısı Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal: “İdrar söktürücü etkisi olduğu için böbrek taşı olan hastalarda çok idrara çıkmak taşın ilerlemesi açısından faydalı olabilir diye inanış var ama alkolün zararları aşikar" "Hastalarımıza önerdiğimiz bira değil bol bol su için" "Bol su tüketildiği zaman hem taş hem de böbreğin sıvısız kalma gibi problemlerinin önüne kolaylıkla geçebiliyoruz" "Ağrı kesici ve antibiyotikler ileri seviyede böbrek hastalığına sebebiyet verebiliyor"

İHA

Böbrek taşı olanlara alkol uyarısı Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal: “İdrar söktürücü etkisi olduğu için böbrek taşı olan hastalarda çok idrara çıkmak taşın ilerlemesi açısından faydalı olabilir diye inanış var ama alkolün zararları aşikar" "Hastalarımıza önerdiğimiz bira değil bol bol su için" "Bol su tüketildiği zaman hem taş hem de böbreğin sıvısız kalma gibi problemlerinin önüne kolaylıkla geçebiliyoruz" "Ağrı kesici ve antibiyotikler ileri seviyede böbrek hastalığına sebebiyet verebiliyor"

Böbrek taşının ilerlememesi için idrar söktürücü özelliği bulunan bira tüketiminin vücuda zararlı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal, bunun yerine bol su tüketilmesi gerektiğini, bu sayede hem taşın ilerlemesinin hem de böbreğin sıvısız kalmasının önüne kolaylıkla geçilebileceğini söyledi.
Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal, böbrek hastalıkları belirtileri, alınacak tedbirler ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Böbrek hastalıklarının genelde idrara çıkamama, kırgınlık, yorgunluk ve bulantı gibi şikayetlerle ortaya çıkabildiğine değinen Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal, bu gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’de 10 milyon böbrek hastası var"
Özellikle hipertansiyonu olan hastalarda böbrek hastalıklarına daha sık rastlanılacağına işaret eden Şipal, “Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kadar böbrek hastası var. O yüzden hastalarımızın hem yıllık kontrollerini yaptırmaları hem de şeker ve kan basıncının kontrolünü yaptırmaları oldukça önemli. Gizli tansiyon ve şeker hastalığı olan hastalarımız olabiliyor, bunlar karşımıza ileri seviyede böbrek hastası olarak çıkabiliyor” dedi.

"Ağrı kesici ve antibiyotikler ileri seviyede böbrek hastalığına sebebiyet verebiliyor"
Dr. Şipal, böbrek hastalığından korunmak için günlük bol sıvı tüketimi ve düzenli egzersiz yapılması gerektiğine işaret ederek, “Hareketimizin artması vücuttaki şeker ve kan basıncı dengesini sağlamamızı kolaylaştırıyor. Bunun dışında alkol ve sigara tüketiminden uzak durmamız lazım. Beslenmeye dikkat etmemizde fayda var ama en önemlisi gereksiz ilaç kullanımından mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Ağrı kesici ve antibiyotikler ileri seviyede böbrek hastalığına sebebiyet verebiliyor. Özellikle yanlış kullanım, hekim kontrolü olmadan kullanım, karşımıza böbrek hastalığı olarak gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

Erken teşhisin önemi
Böbrek hastalıklarının hafif, orta ve ileri seviye olmak üzere üç ayrı safhasının olduğunu aktaran Şipal, hastalığın ileri seviyesinde periton diyaliz ve hemodiyaliz gerekebileceğine, eğer böbrek hastalıklarına taş veya darlık gibi problemlerin sebebiyet vermesi durumunda ise cerrahi müdahale gerekebileceğinin altını çizdi.
Dr. Şipal, düzenli kontroller ve hekim takibinde olmanın uzun dönem yaşam açısından önemli olduğunu da belirterek, erken teşhisin böbrek hastalarında ileri seviyeye gitmesini engellediğini kaydetti.

"Alkol yerine su tüketin"
Böbrek taşı rahatsızlığı bulunan bazı hastaların idrar söktürücü özelliği olduğu için alkol tükettiğini ancak bunun vücuda zararlı olduğu uyarısında da bulunan Şipal, “Biranın oldukça fazla idrar söktürücü etkisi var. İdrar söktürücü etkisi olduğu için böbrek taşı olan hastalarda çok idrara çıkmak taşın ilerlemesi açısından faydalı olabilir diye inanış var ama alkolün zararları aşikar. O yüzden bizim hastalarımıza önerdiğimiz alkol tüketiminden ziyade bol sıvı tüketimi. Bol su tüketildiği zaman hem taş hem de böbreğin sıvısız kalma gibi problemlerinin önüne kolaylıkla geçebiliyoruz. Su hayat, bunu hiç unutmamak lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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