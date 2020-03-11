Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL’lik yatırım yapacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL’lik yatırım yapacağız"

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesindeki 75 esnaf odasının başkanları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Ben bilirim yönetim anlayışı değil, birlikte yaparız anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı.

Başkan Böcek: " 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL’lik yatırım yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın 19 ilçesindeki 75 esnaf odasının başkanları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, “Ben bilirim yönetim anlayışı değil, birlikte yaparız anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını açıkladı.

Antalya’nın 19 ilçesindeki 75 oda başkanı ile Büyükşehir Belediyesi’nde toplanan Başkan Böcek, tek tek sorun ve önerileri dinledi. Toplantının açılışında söz alan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Böcek’e teşekkür etti. Başkan Böcek’in her fırsatta esnafla buluştuğunu hatta 1 yıl içerisinde 6 kez esnafla toplantı yaptığına dikkat çeken Dere, “Biz birlikte yaparız sözünüz böyle hayata geçiyor” diyerek esnafa verdiği destek için teşekkür etti.
Başkan Böcek de 11 aylık süreçte yaptıkları hizmetleri anlatarak, planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Esnaf buluşmalarının Antalya için önemine değinen Başkan Böcek, oda başkanlarına tek tek söz vererek sorun, talep, önerilerini dinledi. Özellikle Elektronik Denetleme Sistemi EDS’nin hizmete girmesi ile hız limitlerinin yaz aylarında trafik sorunu yaratacağını öne süren oda başkanları hız limitlerinin yükseltilmesiyle ilgili taleplerini iletti.
Böcek, EDS konusunda tüm ilçelerdeki ulaşım esnafından, hız limitinin yeniden gözden geçirilmesi talebinin geldiğini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili kurumlarla konuyu görüşeceğini belirtti. Antalya’nın araç sayısı bakımından Türkiye’de 4. sırada olduğuna işaret eden Böcek, “1 Nisan gibi EDS sistemini İl Emniyet ve Karayolları Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından bu sistem için yaklaşık 110 milyon lira çıktı. İnsanlarımızın hayatı önemli. Planlı kurallı kimlikli kent için bunlar olmalı” dedi. Başkan Böcek, daha önce 2 olan ulaşım denetim aracı sayısının 6’ya çıkarıldığını gerekirse ek takviye yapılabileceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi borçlarını yeniden yapılandırıp, tasarruf tedbirleri uygulayarak mali disiplini sağladıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Borç lügatı yapmadan planlı, kurallı, kimlikli, kent için çalışacağız. Dertlere derman olmaya, haksızlıkları gidermeye geldik. Benim Kepez bölgesinde asgari ücret bile alamayan garip vatandaşım suyun tonuna 5.5 TL öderken, örnek veriyorum Alanya’da villası olan bir vatandaş 2.5 TL ödüyor. Burada da haksızlık var. Hepsini gidereceğiz” dedi.

"Alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL’lik yatırım"
Başkan Böcek, 2023 yılı sonuna kadar alt yapıya 4 milyar 160 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını açıkladı. Programlarını yaptıklarını anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi: “11 ay içerisinde Antalya’nın Gazipaşa’dan Kaş’a kadar fotoğrafını çektik. Röntgenini çektik. Nerede ne eksiği var. Bunun içinde atıksu, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, boruların değişmesi var. Tarımsal sulama da var. Köylümüze yardım edeceğiz. Bu yatırımları yaparken ince eleyip sık dokuyoruz. Bunlar sizin paralarınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyoruz. Çalışmalarımızda ben bilirim değil, birlikte bilirizi önemsiyoruz ve buna göre hizmet ediyoruz.”

Cam şeritli yaya yolu geçişi
Muratpaşa Cami le Kapalı yolun kesiştiği noktada yaya öncelikli yol olduğu için yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek üzere de çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Böcek, söz konusu yerde iki yerden geçiş sağlanacak şekilde şeffaf, Antalya’ya yakışan bir yaya üst yolu yapılacağını söyledi.

Sokak hayvanlarına modern merkez
Başkan Muhittin Böcek, sokak hayvanları ile ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Veteriner Birliği ile birlikte bir çalıştay yapacaklarını açıkladı. Sokak hayvanları için 80 dönüm bir alan üzerinde yapılacak ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ için 2 Nisan’da ihaleye çıkacaklarını anlatan Böcek, “Çok özel bir merkez olacak. Antalya’ya yakışacak. Sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı var’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Bulvarı genişletiliyor
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı genişletiliyor
Böbrek taşı olanlara alkol uyarısı Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu Şipal: “İdrar söktürücü etkisi olduğu için böbrek taşı olan hastalarda çok idrara çıkmak taşın ilerlemesi açısından faydalı olabilir diye inanış var ama alkolün zararları aşikar" "Hastalarımıza önerdiğimiz bira değil bol bol su için" "Bol su tüketildiği zaman hem taş hem de böbreğin sıvısız kalma gibi problemlerinin önüne kolaylıkla geçebiliyoruz" "Ağrı kesici ve antibiyotikler ileri seviyede böbrek hastalığına sebebiyet verebiliyor"
YEREL HABERLER Böbrek taşı olanlara alkol uyarısı Memorial Antalya ...
Dezenfektanda 'merdiven altı' uyarısı
YEREL HABERLER Dezenfektanda 'merdiven altı' uyarısı
Hüsnü Şenlendirici, seyircilerle Harmandalı çaldı
YEREL HABERLER Hüsnü Şenlendirici, seyircilerle Harmandalı çaldı
Kepez’den Masa Dağı'na yeni yol
YEREL HABERLER Kepez’den Masa Dağı'na yeni yol
Adrasan'da kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Adrasan'da kaçak yapılar yıkılıyor
Emekli öğretmenler Döşemealtı'na gezi düzenledi
YEREL HABERLER Emekli öğretmenler Döşemealtı'na gezi düzenledi
AÜ İletişim Fakültesi’nde gönüllülük kavramı konuşuldu
YEREL HABERLER AÜ İletişim Fakültesi’nde gönüllülük kavramı ...
(Görüntülü) Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı (TEKRAR)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune ...
Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ...
Antalya OSB, elektriğini çatılarından üretecek AOSB’nin 5 milyon metrekarelik çatı alanından, 1 milyon metrekare çatı üzerine kurulacak 70 megawattlık güneş enerjisi santralinin maliyeti yaklaşık 42 milyon doları bulacak Bu üretimle Antalya’nın elektrik tüketiminin yüzde 22’si karşılanabilecek
YEREL HABERLER Antalya OSB, elektriğini çatılarından ...
Alanya’da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli ...
Çekirdeksiz mandalina 'Ertuğrul Bey'
YEREL HABERLER Çekirdeksiz mandalina 'Ertuğrul Bey'
(Görüntülü) Sazlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sazlık alanda çıkan yangın 3 saatte ...
Sazlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Sazlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Alevler metrelerce yükseldi, güvenlik kulübeleri forkliftle taşındı Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Alevler metrelerce yükseldi, güvenlik kulübeleri ...
Yaşlı kadını 'FETÖ' ile korkutarak 3 kez dolandıran sanıklar hakim karşısında
YEREL HABERLER Yaşlı kadını 'FETÖ' ile korkutarak 3 kez dolandıran ...
Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti
Boş kağıda attığı imzayla 500 bin TL dolandırıldığı iddiası Kesin dönüş yapan gurbetçi kadını dolandırdığı iddia dilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Boş kağıda attığı imzayla 500 bin TL dolandırıldığı ...
TMSF Başkanı Gülal: Devraldığımız şirketler yüzde 42 büyüdü
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Devraldığımız şirketler yüzde 42 ...
ALKÜ'lü öğrenciler için uygulamalı mutfak Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için uygulamalı mutfak açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ'lü öğrenciler için uygulamalı mutfak Turizm ...
Konyaaltı Gürsu mahallesine engelli dostu park
YEREL HABERLER Konyaaltı Gürsu mahallesine engelli dostu park
Başkan Topaloğlu Almanya Büyükelçisiyle Kemer'i konuştu
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu Almanya Büyükelçisiyle Kemer'i ...
Manavgatlı Bin 500 kadın Antalya'yı gezdi
YEREL HABERLER Manavgatlı Bin 500 kadın Antalya'yı gezdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X