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Hırsızlık şüphelisini mahalleli yakalayıp, polise teslim etti

DHA

Hırsızlık şüphelisini mahalleli yakalayıp, polise teslim etti


Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde farklı mahallelerde çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen İ.M. (30), yine hırsızlık için geldiği mahallede vatandaşlar tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.
Alanya'nın Tepe, Hacımehmetli, Mahmutseydi gibi mahallelerindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisinin İ.M. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Mahalle muhtarına eşkal bilgisi vererek dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı.
Dün gece saatlerinde hırsızlık için Tepe Mahallesi'ne geldiği belirlenen şüpheli, kendisini fark eden mahalle muhtarı Hamza Durna ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Etkisiz hale getirilen şüphelinin İ.M. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisini yakalayan mahalleli, çağırdıkları polislere teslim etti. Gözaltına alınan İ.M.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan, şüphelinin jandarma bölgesinde suç kaydı olduğu da kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-03-11 14:55:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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