Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde koronavirüs önlemleri arttırıldı

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs tehlikesinin yayılmasıyla birlikte birimlerinde tedbirleri arttırdı. Belediyenin kreşleri UVC etkili hava sterilizasyon cihazı ile temizleniyor.

Dünya genelinde yayılan koranivirüs tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte Konyaaltı Belediyesi gerekli tedbirleri alıyor. Belediyeye bağlı birimlerin temizlik ekiplerinin sayısı arttırılarak, sürekli temizleniyor. Öte yandan Konyaaltı Belediyesi’nin Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri’nde gerekli temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda kreşlerde UVC etkili hava sterilizasyon cihazı ile öğrencilerin kullandığı sınıflar, yemekhane ve oyun alanları sık sık temizleniyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavirüse karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli temizlik ve hijyen çalışmalarımızı yapıyoruz. Birimlerimizde personelimiz gerekli konularda bilgilendiriliyor. Kreşlerimizde de bu konuda hemen önlemleri aldık. Kreşlerimiz düzenli olarak baştan sona temizleniyor. Ayrıca UVC etkili hava strelizasyon cihazı ile temizlik yapıyoruz. Tüm halkımızın bu konularda duyarlı ve dikkatli olmasını öneriyoruz” dedi.

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