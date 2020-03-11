Antalya Körfezi’nden 3 metrelik yılan balığı çıktı Gece besleniyor; ahtapot, balık, yengeç, karides yiyor Antalya'da balıkçıların ağına 30 kilogram ağırlığında, 3 metre boyunda deniz yılan balığı takıldı

Antalya Körfezi açıklarında balıkçıların ağlarına 30 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 3 metre boyunda yılan balığı takıldı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntülenen balığın halk arasında deniz yılan balığı ya da 'mıgrı balığı' olarak bilindiğini söyledi

Balığın bilimsel adının ‘Conger conger’ olduğunu kaydeden Gökoğlu, Antalya’da bu büyüklükteki balığın uzun yıllar sonra yakalandığını belirtti.

Deniz yılan balığının Antalya Körfezi’nden yaklaşık 400 metre derinlikte balıkçılar tarafından yakalandığını aktaran Gökoğlu, “3 metre uzunluğundaki balık yaklaşık 30 kilo ağırlığında. Sularımızda deniz yılan balığı var ama bu kadar büyüklükte çok nadir çıkıyor. Antalya Körfezi’nde bu tür yaşıyor, 400500 metreden çekilmiş. Bu balık normalde kayaların arasında yaşar. Ancak trole yakalanmış” dedi.



"Bu büyüklükte çok nadir"

Etinin lezzetli ve ekonomik değeri olan bir balık olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Sürekli yiyen alan kişiler var. Bu balık Akdeniz’in yerli türüdür. Bu büyüklükte olması çok nadirdi. Yakın tarihte bu büyüklükte bölgemizde görmedim, benim için de ilginç oldu” diye konuştu.



"Gece besleniyor"

Yılan balığının, ahtapot, balık, yengeç, karides ile beslendiğini belirten Gökoğlu, “Gece beslenmeye çıkar, o nedenle gece yakalandı. Yaşı ilerlemiş olan bir balık” dedi.

Balıkçılar tarafından tezgaha çıkarılan balık görenlerin de ilgisini çekti.

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