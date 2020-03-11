

ANTALYA, (DHA) ANTALYA AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanlarının dezenfekte edileceği kaydedildi.

Antalya AKEV Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon işlemi başlatıyor. Alınan kararla üniversitede öğretime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanları temizlenirken, dezenfeksiyon işlemi yapılacağı kaydedildi. Bu sayede öğrenci ve akademisyenlerin sağlığının ve olası bir olumsuzluğun önlenmesinin planlandığı belirtildi.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya ANTALYA

2020-03-11 16:44:47



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