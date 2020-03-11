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AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara

DHA

AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara


ANTALYA, (DHA) ANTALYA AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanlarının dezenfekte edileceği kaydedildi.
Antalya AKEV Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon işlemi başlatıyor. Alınan kararla üniversitede öğretime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanları temizlenirken, dezenfeksiyon işlemi yapılacağı kaydedildi. Bu sayede öğrenci ve akademisyenlerin sağlığının ve olası bir olumsuzluğun önlenmesinin planlandığı belirtildi.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-03-11 16:44:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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