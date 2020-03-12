Babasını bıçaklayan gence 1 yıl 10 ay hapis cezası Mahkeme heyeti gencin duruşmalardaki tutum ve davranışlarını da göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak sanık, suça karışmazsa davası düşecek

Antalya'da Babalar Günü'nde babasını komando bıçağıyla boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan 19 yaşındaki sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Heyet, Ş.U.’nun duruşmalardaki tutum ve davranışlarını da göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Haziran 2019 Babalar Günü'nde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri E.U.'yu hastaneye kaldırdı. Baba E.U., boğazı ve sağ gözü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesi aldı. Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. E.U. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayla daha önce tahliye edilen sanık hakkında karar verildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Ş.U. ve avukatı, baba E.U. ve sanığın yakınları katıldı. Baba E.U., oğlundan şikayetçi olmadığını söylerken, Ş.U., son sözünde beraatını isteyerek takdiri mahkemeye bıraktı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın haksız tahrikten yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, eylemin kasten yaralama boyutunda kaldığını kabul ederek, sanığı önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin babaya karşı işlemesinden dolayı ceza yarı oranında arttırılarak 3 yıl hapse çıkarıldı Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 2 yıl 3 aya indirdi. Cezanın gelecekte sanık üzerindeki olası etkilerini de lehine indirim sebebi olarak kabul eden heyet, sonuç olarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. Heyet, Ş.U.’nun duruşmalardaki tutum ve davranışlarını da göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak sanık, suça karışmazsa davası düşecek.

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