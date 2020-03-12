Antalyaspor'da 2 eksik

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -Fraport TAV Antalyaspor'da Charles ile Bahadır Öztürk, sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Ligde oynadığı son 7 maçta yenilmeyen Antalya temsilcisi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında puan hedefliyor. Teknik direktör Tuna yönetiminde çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da Charles ile Bahadır Öztürk, sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi taraftara tribünleri doldurup, takımı destekleme çağrısı yaptı. Karşılaşmanın biletleri, Vip 100, Batı Tribünü 60, Adopen Tribünü 40, The Land Of Legends Tribünü 20, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20, Misafir Takım Tribünü 26 liradan satışa çıktı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-03-12 13:39:53



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