Duraliler imar planı Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Duraliler mahallesinde mahkeme kararı ile plansız kalan bölgeyi mahalle sakinlerinin isteklerini de dikkate alarak yeniden planladı. Duraliler’de modern ve sağlıklı bir kentleşmeye imkan veren imar planı Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Duraliler'de yargı iptalleri nedeniyle plansız kalan bölgeyi halkın görüşlerini de alarak yeniden planladı. Çalışmada, iptale konu edilen eski planlarda vatandaşlar tarafından dile getirilen şikayet ve istekler dikkate alındı. Başkan Muhittin Böcek’in “Planlı, kurallı, kimlikli bir kent” söylemine uygun olarak yapılan çalışmalarda, halkın lehine ve esnek bir plan yaklaşımı ile bölge sakinlerini memnun edecek bir imar planı hayata geçirildi.



"Çok zaman kaybedildi"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 9 Mart Pazartesi günü yapılan toplantısında uygun görülerek yürürlüğe girdi. Bölge halkının çok zaman kaybettiğini söyleyen Başkan Böcek, herkesin hemfikir olduğu bir planlamayı hayata geçirmek için büyük bir özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Böcek, Duraliler planlarının bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Böcek, Duraliler’de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar planlama çalışmalarını başından beri bölge sakinleri ile birlikte yürüttü. Böcek, Duraliler halkı ile üç kez bir araya gelmiş, vatandaşın isteklerini dinleyerek, yerinde incelemelerde bulunmuştu. Duraliler sakinleri, çalışmayı yürüten teknik ekip tarafından planlama aşamalarında sürekli olarak bilgilendirilmişti.



Planda neler var?

Meclis tarafından onaylanan imar planı brüt 120 hektarlık (1200 dönüm) alanı kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar planlarında alanın güneyinden geçen Hürriyet Caddesi’ne cepheli adalarda 180 dönümlük ticaret alanları yer alıyor. İç kısımda 345 dönüm büyüklüğünde planlanan konut adalarında 8 bin kişilik bir nüfusun barınması öngörülüyor. Konut ağırlıklı bu kısımda ticaret zorunlu değil. Halkın lehine ve esnek bir planlama yaklaşımı ile; konut alanlarında ticari kullanımın isteğe bağlı olacak şekilde düşünülmesi Duraliler sakinlerini memnun etti.



Yüksek donatı alanı ve geniş yollar

Planlama kapsamında 8 bin kişilik nüfusun ihtiyacını karşılayacak donatı alanları yer alıyor. Yapılan planlama ile; 2 adet anaokulu, 2 adet ilkokul, 2 adet ortaokul, 2 adet lise, 1 adet kreş gündüz bakımevi, 3 adet sosyal tesis, 2 adet aile sağlık merkezi, 2 adet cami, 1 adet belediye hizmet alanı ve toplamda 80 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alanın bölge sakinlerine hizmet etmesi öngörülüyor. Anılan bu donatı alanlarının parselasyon planlarının yapılması ile hemen hayata geçirilmesi mümkün olabilecek. Yapılan imar planları kapsamındaki ulaşım kademelenmesi ve bağlantıları, alanın bütününe kesintisiz bir hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. 35, 30 ve 20 metrelik yüksek standartlı geniş trafik yolları ile ticari alanların ve konut alanlarının ulaşım ihtiyacına cevap verildi. Yapılan çalışmayla Duraliler’de modern ve sağlıklı bir kentleşmeye imkan veren imar planı Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş oldu. Planlama ile ayrıca Antalya Batı Çevreyolu kapsamında ulaşım kararları ve kavşak projelerinin yapılarak en kısa zamanda hizmete açılabilmesi de sağlanmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.