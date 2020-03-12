AKMEK tiyatrosu gelenekselleşiyor

AKMEK tiyatro öğrencilerinin ‘Kadına Şiddete Hayır’ adlı gösterisini izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu tiyatronun gelenekselleşmesi için tüm imkanları sağlayacağını müjdeledi.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) Tiyatro Kursu öğrencileri hazırladıkları ‘Kadına Şiddete Hayır’ konulu tiyatro oyununu sergiledi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki 18 kursiyerin rol aldığı tiyatro oyununu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de izledi. Başkan Tütüncü, tiyatro gösterisinin ardından yaptığı açıklamada amatör ruhlu Kepezlilerin güzel bir gösteriye imza attığını söyledi. Son 1 ayda hazırlanan gösteriyle bu 18 kursiyerin artık sahne tozunu yuttuğunu belirten Tütüncü, “Tiyatrocular derler ki, sahne tozunu bir kere yutmaya görsün insan, sahneye çıktıkça çıkası gelir. Sürekli oynasınlar istiyorum. AKMEK tiyatrosunun geleneksel hale gelmesi için kursiyerlerimize gerekli imkanları sağlama söz veriyorum” dedi.



"Kadına karşı şiddete hayır"

Kursiyerlerin kalplerindeki tiyatro sevgisini çok önemli bulduğunu belirten Tütüncü, emekleri için teşekkür ederek, tüm oyunculara çiçek verdi. Tiyatro gösterisinin ana teması olan ‘Kadına Şiddete Hayır’ adlı sosyal mesaja da değinen Tütüncü, “Eskiler şöyle der, ‘Erkek kadına, genç yaşlıya muhtaç, ok yayına muhtaç, hayatın eczası, herkes birbirine muhtaç’. Allah’ın rahmeti yağmur suyunu içsek, bir faydası olmaz. Çünkü saf sudur. Ama toprağa düşüp mineralleri alan suyu içtiğimizde, bize hayat veren iksire dönüşecek. Kadın ile erkek insanoğlu var olduğundan itibaren birbirine muhtaç. Kadına karşı şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.

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