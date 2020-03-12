Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli, kamyonetin altında kaldı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarpan emekli maliyeci Mehmet Vehbi Okudan (54), arkadan gelen kamyonetin altında kaldı. Yaralanan Okudan, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mehmet Vehbi Okudan yönetimindeki motosiklet, yolun sağına yanaşan otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya çarptı. Yola savrulan Mehmet Vehbi Okudan, arkadan gelen kamyonetin altında kaldı. Bir süre kamyonetin altında sürüklenen Mehmet Vehbi Okudan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Vehbi Okudan, Antalya kent merkezindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Okudan'ın, hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Okudan'ın kullandığı motosikletle yolun sağ tarafında duran aracın açılan kapısına çarptığı, ardından da kamyonetin altında kaldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-03-12 14:36:29



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