Antalyalı öğrencilerden Suriye’deki askerlere duygulandıran mektup

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyalı öğrencilerden Suriye’deki askerlere duygulandıran mektup

İHA

Suriye'deki askerlere mektup yazan öğrenciler, "Hiç merak etmesinler arkalarında duruyoruz. Onların taşıdığı şanlı bayrağı biz devralacağız. Onların eşi dostu bize emanet, onlar da Allah'a emanet" dediler.

Antalyalı öğrencilerden Suriye’deki askerlere duygulandıran mektup

Suriye'deki askerlere mektup yazan öğrenciler, "Hiç merak etmesinler arkalarında duruyoruz. Onların taşıdığı şanlı bayrağı biz devralacağız. Onların eşi dostu bize emanet, onlar da Allah'a emanet" dediler.
Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü öğrencilere Özel Harekat Şubesi, Aile İçi Şiddet Birimi, Silah Ruhsat Birimi, Suç Önleme Bürosu, Polis Merkezi Amirliği, Devriye Ekipleri Amirliği ve telsizle haberleşme hakkında bilgiler verdi.
Öğrencilerin en fazla merak ettikleri bordo bereliler ile Polis Özel Harekatçılar hakkında soruları cevaplayan Gülcü, “Özel harekatçılar bina operasyonları, rehin alma operasyonları, teröristler konusundaki operasyonlara giderler. Onlar bizim silahlı gücümüzdür. Bordo bereli olmak içinse önce asker olmak gerekiyor. Bordo bereli olmak için fiziksel olarak güçlü olmamız gerekiyor. Özel harekattan farklı bir birim" diye belirtti.

Öğrencilere 'tedbirli olun' uyarısı
Öğrencilere, suç ve suça meyilli insanlardan korunma tedbirlerini anlatan Gülcü, “Tanımadığınız insanlardan yiyecek, içecek ya da hediye tarzı şeyler almayın. Her zaman aydınlık ve işlek yollardan gidip gelmeyi tercih edin. Bilmediğiniz insanlara fotoğraflarınızı, numaranızı, kimlik numaranızı göndermeyin. Güvendiğiniz insanlarla birlikte olun" şeklinde konuştu.

"Bayrağı devredeceğiz"
Öğrencilerin en fazla dikkatini çeken birim Özel Harekat Şubesi oldu. Bir özel harekat polisi öğrencilere hitap ederek, "Biz bu bayrağı size devredeceğiz. Vatan, bayrak sevginizin olması bizim hepimize gurur veriyor. Bize duygulandırıyor. Türk milleti olarak bu bilinçte yetişecek sizleri görmek bizi mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Memleketinizi severek büyüyün. Memleketimize ileride büyük insanlar olarak hizmet edin” dedi.

"Bu mektubu okuyunca çok sevinecekler"
Öğrenciler duygularını mektup yazarak bir özel harekat polisi aracılığı ile Suriye’de görevli Polis Özel Harekat timleri ile askerlere gönderdi. Yazılan mektupları götürerek askerlere okuyacağını ifade eden Polis Özel Harekat mensubu, “Polis amcalarınız, asker amcalarınız bu mektupları okuyunca çok sevinecekler, çok mutlu olacaklar ve yalnız olmadıklarını hissedecekler. Arkamızda büyük bir Türk gençliği var diyecekler” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Suriye’deki görevli polis ve asker birliklerine seslenen öğrenciler, “Askerlerimize polislerimize mektup yazdık. Hiç merak etmesinler arkalarında duruyoruz. Onların taşıdığı şanlı bayrağı biz devralacağız. Onların eşi dostu bize emanet, onlar da Allah'a emanet” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi
YEREL HABERLER Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi
Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Üniversiteli Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 ...
Koronavirüs nedeniyle otellerin açılışı nisan sonuna ertelendi
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle otellerin açılışı nisan sonuna ...
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli, kamyonetin altında kaldı
YEREL HABERLER Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli, ...
Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı
YEREL HABERLER Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı
Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada karar 17 ay sonra çıktı
YEREL HABERLER Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 ...
İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi Antalya’da yaşayan binlerce yerleşik Rus, İdlib ateşkesi sonrası derin bir nefes aldı Yerleşik Rus Maria Sinopalnikova: "Putin ve Erdoğan’ı el sıkışarak görünce mutlu oluyoruz" Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı: "Burada yaşayan Rusların, Türklerle sadece arkadaşlık bağı ya da iş bağlantısı değil artık aile bağlantısı var"
YEREL HABERLER İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi Antalya’da ...
Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı
Antalyaspor'da 2 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 2 eksik
Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Okul servislerinde 'koronavirüs' önlemi
TÜROFED Başkanı Çorabatır: "Riski minimize etmek için turizm sezonunun Nisan ayına ertelenmesi önemli bir adım" Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır: "Otellerimizde ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız direktifler doğrultusunda, en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz" "Risk azaldığı takdirde seyahat endüstrisindeki hareketten en hızlı dönüşümü Türkiye yapacaktır" "Kültür ve Turizm Bakanımıza sektörün desteklenmesi ile ilgili taleplerimizi ilettik"
YEREL HABERLER TÜROFED Başkanı Çorabatır: "Riski minimize etmek için ...
AKMEK tiyatrosu gelenekselleşiyor
YEREL HABERLER AKMEK tiyatrosu gelenekselleşiyor
Duraliler imar planı Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı
YEREL HABERLER Duraliler imar planı Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı
Prof. Dr. Özlü'den korona virüs uyarıları Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Gelen veriler ümit verici, koronaya ilişkin paniğin, korkunun çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Yayınlanan vakalara baktığımızda hastaların yüzde 80'den fazlası hastalığı hafif bir şekilde atlatıyor" "Bunlar tedavi bile gerektirmeden istirahat ederek iyileşiyor. Yüzde 20'si hastanede tedavi görüyor ve bunların da çoğunluğu iyileşiyor" "Umutsuz olmaya gerek yok. Hastalığa yakalanan yüz kişiden 2'si hayatını kaybediyor. Ölen vakaların da çoğunluğu 80 yaş üzeri hastalar. 50 yaş üzerinde olup diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalarda ölüm oranları artıyor. 50 yaşın altında ölüm oranları binde 2 civarında. 10 yaşın altında hiç ölüm yok" "Bugün böyle bir salgınla nasıl baş edebileceğimizi biliyoruz. Bütün alt yapı hazır. Tanı tedavi rehberleri oluşturuldu" "Kalabalıklara girmeyeceğiz. 1 metreden daha yakın olabileceğimiz mesafeyi koruyamayacağımız kalabalıklara girmeyeceğiz. Bu mesafeyi koruyamayacağımız kalabalıklara girmek zorundaysak maske takacağız. Onun dışında maske gereksiz, faydasız. Basit maskeler yeterli" "Herkesin dokunduğu yüzeye dokunuyorsanız elinizi çeşme suyu ve bildiğiniz sabun ile yıkayın. Özel dezenfektasyonlara gerek yok. En az 20 saniye sabunlayın yeterli"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü'den korona virüs uyarıları Sağlık ...
Kemer'de Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kemer'de Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi
ATB'de tarım ve korona virüsü masaya yatırıldı
YEREL HABERLER ATB'de tarım ve korona virüsü masaya yatırıldı
Kepez’de vatandaşın yol sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Kepez’de vatandaşın yol sorunu çözülüyor
ALKÜ’den Antalya Havalimanına teknik gezi
YEREL HABERLER ALKÜ’den Antalya Havalimanına teknik gezi
Olympos halkı badem projesine karşı çıktı Vatandaşlar heyelan bölgesinde makilerin kesilmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Olympos halkı badem projesine karşı çıktı Vatandaşlar ...
Alanya’da toplu ulaşım araçlarına korona önlemi
YEREL HABERLER Alanya’da toplu ulaşım araçlarına korona önlemi
Büyükşehirden ilçelerde vektörel mücadele
YEREL HABERLER Büyükşehirden ilçelerde vektörel mücadele
(Görüntülü) ANTALYA 8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA 8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü ...
Manavgat Toros Et'te 1 ayda 14 ton et satıldı
YEREL HABERLER Manavgat Toros Et'te 1 ayda 14 ton et satıldı
Kumluca'da hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı 3'ü kadın 5 şüphelinin Kumluca ilçesinde girdikleri iki evden 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi
YEREL HABERLER Kumluca'da hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı 3'ü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X