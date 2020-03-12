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Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada karar 17 ay sonra çıktı

İHA

Antalya'da 2018'in Kasım ayında Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın ölümüyle sonuçlanan kazada karar çıktı. Kocapınar'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Aslıhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada karar 17 ay sonra çıktı

Antalya’da 2018'in Kasım ayında Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar’ın ölümüyle sonuçlanan kazada karar çıktı. Kocapınar'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, 14 Kasım 2018 akşamı okul çıkışı üniversitenin kuzey çıkış kapısı Hürriyet Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isterken C.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kocapınar'ın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi tarafından organları bağışlandı. Sürücü ise olay sonrasında tutuklanırken, duruşma aşamasında serbest bırakıldı.
Aslıhan Kocapınar'ın ölümüne neden olan kazanın kamera görüntülerinde, kazanın 8 saniyede meydana geldiği belirlendi.
Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar'ın yardımına arkadaşlarının koştuğu anbean kaydedildi.
Aynı zamanda kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi üzerine üst geçit yapılması için eylemler yapmıştı.
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık C.D., Aslıhan’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

“Yola gireceklerini düşünmedim”
Yayaların ışık ihlali yaptıklarını gördüğünü ifade eden sanık C.D., “Aslıhan’ın içinde bulunduğu gruptan bir erkek şahıs geçişini tamamlamıştı, diğerleri orta bölümdeydi. Kendilerine kırmızı yandığı için ben duracaklarını düşünerek yoluma devam ettim ancak Aslıhan yola girdi. Ben yayaların ışık ihlali yaparak yola girdiklerini ve bir kısmının geçişlerini tamamladıklarını gördüm ancak maktulün bulunduğu grup benim görüş alanım itibariyle orta kısımda olup henüz yola giriş yapmadıklarından ben bana yeşil ışık yandığı için yola gireceklerini düşünmedim” dedi.

“Savunması doğru değildir”
Aslıhan’ın babası Okan Kocapınar da, “Sanık bir önceki celsede kızımın kulağında kulaklık olduğunu beyan etmiştir. Bu kendi ifadesinde vardır. Bu sebeple yayaları görmediğine dair savunması doğru değildir. Daha önce talep ettiğimiz gibi olay mahallinde keşif yapılmasını, tanıklarımızın keşif mahallinde tekrar dinlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
Adaletin yerini bulmasını talep eden anne Ayşe Kocapınar ise, “Ben evladımı kaybettim, herkes sokakta geziyor” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda bilinçli taksir olduğuna kanaat getirerek, sanığa 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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