Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, geçen hafta kazandığı MYK maçından sonra bu hafta da bir başka Ankara ekibi Spor Toto’ya hazırlanıyor.

Kırmızı beyazlı ekibin Baş Antrenörü Fatih Işık, MYK ile zorlu mir maç oynadıklarını belirterek, “Rakibimiz düşmeme, biz ise ilk 4’e kalma mücadelesi veriyoruz. Maçın başından itibaren rakibimizi çok ciddiye aldık. Savunma sertliği ve agresifliğimiz soncunda bulduğumuz hızlı hücumlarla ilk 10 dakikayı 71, devreyi de 1410 önde tamamladık. İkinci yarının başında farkı 78 sayıya kadar çıkarıp rölantide giderek galip gelmeyi başardık ve 4’üncü sıradaki yerimizi koruduk. Ekibimi ve sporcularımı tebrik ediyorum” dedi.



Yolun sonu Avrupa

Bu hafta oynayacakları Spor Toto karşılaşmasına da değinen Işık, “Rakibimiz şu anda ligde 3’üncü sırada. Biz ilk yarı deplasmanda 2522 kaybetmiştik. Kendi sahamızda rövanşı almak istiyoruz. Taktiksel ve stratejik olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Playoff öncesi ligin son 2 haftasındayız. Spor Toto ve deplasmandaki Beykoz maçıyla normal sezonu tamamlayacağız. Yolun sonunda Avrupa kupalarına katılma şansını yakalayacağımıza inanıyorum. Seyircimizi, 14 Mart Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda maçta yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

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