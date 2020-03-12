Kadın voleybol takımı Play-Off'u son maçta kaçırdı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk sezonunu geçiren Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, playoff’u kıl payı kaçırarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Bu sezon tarihinde ilk kez Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele etme hakkı elde eden Berlin Döner Antalyaspor, sezona kötü başlamış, küme düşme adayları arasında ilk sıralarda gösterilmişti. İlk 5 maçından yenilgiyle ayrılan, ardından yakaladığı galibiyet serisi ile basamakları birer birer tırmanan Filenin Akrepleri, normal sezonun son maçına playoff potasında girdi.



PlayOff son maçta kaçtı

12 takımın yer aldığı B Grubu’nda yer alan Berlin Döner Antalyaspor, son maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. İki takımın mücadelesinden ev sahibi ekip galip çıkınca, aynı galibiyet sayısında olmalarına rağmen puan farkıyla playoff’a adını yazdıran taraf Nevşehir temsilcisi oldu. Berlin Döner Antalyaspor ise bu yenilgi ile sezonu tamamlamış oldu. İlk yılında hiç şans verilmemesine rağmen özellikle iç sahada galibiyetleri ile playoff potasına giren kırmızı beyazlılar, beklenenin üzerinde bir başarı ortaya koydu.

Berlin Döner Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, bütçe olarak kendilerinden çok daha güçlü takımlara karşı başa baş bir mücadele verdiklerini hatırlatarak, “Evimiz olan Antalya Spor Salonu’nda hiç yenilmedik. Özellikle desteğini hiç esirgemeyen taraftarlarımıza ve özveri ile mücadele veren teknik ekip ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Baş Antrenör Gökhan Egeli ise ilk yıllarında lige ısındıklarını, ikinci yıllarında daha güçlü bir kadro ile Sultan Ligi şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi.

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