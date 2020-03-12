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AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

İHA

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde gerçekleştirilecek güncellemelerin hem piyasaları olumlu yönde etkileyeceğini hem de esnaf ve sanatkarlara fayda sağlayacağını belirtti.

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde gerçekleştirilecek güncellemelerin hem piyasaları olumlu yönde etkileyeceğini hem de esnaf ve sanatkarlara fayda sağlayacağını belirtti.
Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin piyasa şartlarına göre güncellenerek artırılması gerektiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Emekli vatandaşlarımıza verilen bayram ikramiyeleri yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurularak piyasa şartlarına göre güncellenmeli. İkramiyelerin artması emeklilere rahat nefes aldırırken piyasada hareketlenme sağlar, esnaf ve sanatkarlarımızın yüzü güler” dedi.

"13 milyona yakın emekli dört gözle bekliyor"
Dere, emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini dört gözle beklediğini aktararak, “2017’den bu yana Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlara verilen bayram ikramiyesi yüzleri güldürürken piyasaya da olumlu yansımıştı. 13 milyona yakın emekli vatandaşımız bu yıl da bayram ikramiyelerini piyasa şartlarına göre güncellenerek verilmesini dört gözle bekliyor. Emekliler daha ikramiye ellerine geçmeden yapacakları harcamaları planlıyorlar. Yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurularak emekli ikramiyeleri piyasa şartlarına göre güncellenmeli. Güncellenerek verilecek olan ikramiyeler ile 13 milyona yakın emekli rahat ederken piyasaların hareketlenmesi ile esnaf ve sanatkarlarımız da bayramın bereketinden nasibini alır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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