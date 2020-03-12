Başkan Topaloğlu: "Koronavirüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Koronavirüs tehdidiyle ilgili gerekli yerlerle irtibata geçtik ve dezenfektan için ilaç temini sağlıyoruz. Öncelikle okullarımızda dezenfekte çalışmalarına başlıyoruz. Hafta sonları ilçemizdeki tüm okullarımızı dezenfekte edeceğiz. Daha sonra da camilerimizde çalışmalara başlayacağız. " dedi.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’deki muhtarlarla bir araya geldi. Uygulama Oteli’nde yapılan toplantıya, Kaymakam Dayanç ve Belediye Başkanı Topaloğlu’nun yanı sıra Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Toplantıda genel olarak Kemer’deki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda konuşan Kaymakam Dayanç, dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde olan koronavirüs ile ilgili yapılan ve yapılacak tedbirler hakkında bilgiler aktardı.

Muhtarların öneminden bahseden Kaymakam Dayanç, turizm sezonunun yaklaştığını ve Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de büyük bir hareketlilik olacağını söyledi. Dayanç, yaşanacak olan hareketlilikle birçok sorununda beraberinde geleceğinin farkında olduklarını ifade ederek, “Bu dönemde daha aktif olmamız gerekiyor. Muhtarlarımızın suç teşkil edecek olayları ve hukuksuz işleri kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekiyor” dedi.

En önemli gündem konuları arasında yer alan koronavirüsün dünyada yayılmaya devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Dayanç, “Ülkemizde bir vaka görüldü. Kemer, turizm merkezileri arasında yer aldığı için riskli bölge. Çünkü buraya 34 milyon civarında misafir geliyor. Kemer en sıkıntılı yerlerden biri olabilir. Bunu önlemek için her türlü tedbiri alacağız. Okullar, ulaşım araçları ve camiler de dezenfektan işlemlerine başladık.” diye konuştu.



"Bölgemiz koronavirüs için riskli"

Başkan Topaloğlu ise koronavirüs nedeniyle turizm sezonunun daha geç başlayacağını belirtti. Koronavirüse karşı belediye olarak önlemler almaya başladıklarını ifade eden Topaloğlu, “Gerekli yerlerle irtibata geçtik ve dezenfektan için ilaç temini sağlıyoruz. Öncelikle okullarımızda dezenfekte çalışmalarına başlıyoruz. Hafta sonları ilçemizdeki tüm okullarımızı dezenfekte edeceğiz. Daha sonra da camilerimizde çalışmalara başlayacağız. Ayrıca resmi kurumlarda da belediye ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak ilaçlama yapacak. Virüs Türk turizmi için kötü sonuçlar doğurabilir. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız. Bunun için de tedbirlerimizi sıklaştıracağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, Kemer’de yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle yaşanan sorunlar ve ilçedeki genel sorunlar ile ilgili çözüm alışverişinde bulunuldu.

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