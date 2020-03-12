31 güvenlik kamerası incelendi, akaryakıt hırsızı yakalandı

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 31 ayrı güvenlik kamerası izlenerek, iş makinelerinden akaryakıt çalan şüpheli yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son zamanlarda meydana gelen iş makinesinden akaryakıt hırsızlıkları ile ilgili olarak, Serik İlçe Jandarma Komutanlığınca bölgede asayiş timleri ve özel timler görevlendirildi. Son olarak farklı tarihlerde Büğüş Mahallesi’nde A.Y.'ye ait iş makinesinde ve Yumaklar mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı meydana geldi.



Tüm bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tüm bölgede geniş çaplı inceleme ve araştırmaları başlattı. Her iki bölgede tespit edilen tüm bulgular değerlendirilerek Merkez ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde toplam 31 ayrı güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda her iki olayın şüphelisinin M.B. isimli şahıs olduğu ve Kia Rio marka beyaz renkli araç kullandığı tespit edildi.



JASAT operasyonuyla yakalandı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile M.B. isimli şahıs Serik ASAT unsurlarınca yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.B.'nin suça konu aracı üzerinde Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde hırsızlığa karışan araca ait lastik izleri, sigara izmariti ve aracın bagaj bölümünde mazot artıklarının bulunduğu görüldü. Bulgular Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

M.B. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kepez Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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