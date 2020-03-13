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'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'

DHA

'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)SAĞLIK Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri avukat Şule Yılmaz, sağlıkta şiddeti önlemek için çeşitli önerilerin kongrede gündeme geldiğini belirterek, "Sağlık hukuku uygulamalarıyla ilgili, öncelikle sağlık mahkemeleri istiyoruz. Bunu bir kongre notu olarak düşüyoruz; sağlık mahkemeleri kurulmalı diyoruz" dedi.
Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 500'e yakın sağlık çalışanının katıldığı Sağlık Çalışanları Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Sungate Otel'de yapıldı. Kongreyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri avukat Şule Yılmaz, "Biz burada bu yıl Türkiye'de ilk defa gerçekleşen bir şekilde sağlık çalışanları kongresi adı altında, sağlığın bir bütün olarak sağlığın bütün unsurlarını toplamaya çalıştık. Tabii buradaki en büyük unsurlarımızdan birisi hukuktur. Sağlık çalışanlarının son dönemde gördüğü şiddet, sağlık çalışanlarına son dönemde yoğun bir şekilde artan dava, tıbbi uygulama hataları kongremizin hukuki konumlarını oluşturdu. Hukuki ayağını oluşturdu. Ama amacımız nedir? Amacımız zaten bir süredir biz İstanbul başlangıç olmak üzere tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinde eğitimlerini organize ediyoruz. Şiddet ve malpraktis (doktor hatası) davalarına karşı almaları gereken önlemler şeklinde" dedi.
'YURT DIŞINDA YAPILAN UYGULAMALARI DA ÖNERİYORUZ'
Bu konuların kongrede tek tek işlendiğini vurgulayan Şule Yılmaz, "Tabii can alıcı noktamız şu; en çok da şiddet. Sağlık çalışanlarımız çok fazla şiddet görüyor. Beyaz kod sisteminin devreye girmesine rağmen bundan verimli, çok hızlı sonuç alınamıyor. Belki bakanlığın bünyesinde hızlı sonuç alınabiliyor ama adliyeye intikal ettiği noktada bu sonuçlar gecikmeye yol açıyor. Sağlık çalışanı bir sonraki poliklinik muayenesinde aynı kişiyi karşısında görebiliyor. Bu da bir sıkıntı yaratıyor. Biz yurt dışında yapılan uygulamaları da öneriyoruz. Mesela geçen bir ara yaptığımız araştırmada İngiltere'de şiddet uygulayan hastanın aynı doktoru bırakın, aynı hastaneye bile gidemediği konusunda bir merkezi bilişim sistemi kurulduğunu öğrendik. Türkiye'de bu böyle işlemiyor ama tüm buradaki sağlık yöneticilerinin, bürokratların hedefi aslında önceliği sağlıkta şiddeti önlemek yönünde" diye konuştu.
'HASTANELERİN BAHÇIVANI VAR AMA HUKUKÇULARI YOK'
Sağlıkta şiddeti önlemek için önerilerinden bahseden Şule Yılmaz, şöyle dedi:
"Sağlık hukuku uygulamalarıyla ilgili, öncelikle sağlık mahkemeleri istiyoruz. Bunu bir kongre notu olarak düşüyoruz. 'Sağlık mahkemeleri kurulmalı' diyoruz. İkincisi sağlık mahkemelerinde burada bilirkişi sistemi esas olduğu için adli bilirkişilik, tıbbi bilirkişilik kavramının ve sisteminin yeniden oturtulmasını ve düzenlenmesini düşünüyoruz. Çünkü yetersiz kalıyor. Üçüncü olarak da tüm kamu hastanelerine, acil olarak başvurabilecekleri bir avukat, bir hukuki kadro öneriyoruz. Bu da çok önemli çünkü bu da bize tüm Anadolu'nun her yerinden gelen talepler arasında. Hastanelerin bahçıvanı var ama hukukçuları yok. Bu da önerilerimiz arasında. Tabii bütün kongre notlarını rapor olarak düzenleyip yayınladığımızda esasında bir sonraki yılda herhalde bu konuda sağlıklı adımlar atmış olarak geleceğiz."
'VAKALAR GİTTİKÇE ARTIYOR'
Beyaz kod ile ilgili rakamları da paylaşan Şule Yılmaz, "Beyaz kodla ilgili 2018 yılı için sırf İstanbul için 3 bin 900 rakamını verebilirim. Geçen yıl ilk 6 ay için 1800'leri buldu. İnanılmaz bir artış var özellikle 20172018 beyaz kod başvurularının en yoğun olduğu yıllar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-03-13 09:20:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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