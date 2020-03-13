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Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu Genç kadının yüzüstü yere kapaklandığı anlar güvenlik kamerasında

İHA

Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu Genç kadının yüzüstü yere kapaklandığı anlar güvenlik kamerasında

Antalya’da işe giderken zincire takılarak yüzüstü yere düşen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadının düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Manavgat ilçesi Asım Okur Parkı’nda meydana geldi. Sibel Dinçer isimli genç kadın kaldırım kenarında motorlu taşıtların girmesinin önlenmesi için yerleştirilen kaldırım kenarındaki zincire takılıp adeta yere kapaklandı. Yüzüstü yere düşen ve acı içerisinde kıvranan genç kadının yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki esnaflar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından genç kızı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.
Genç kadının çalıştığı iş yerine geç kaldığı, bundan dolayı aceleyle giderken kaldırımın kenarındaki zinciri fark etmediği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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